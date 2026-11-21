Това, което видяхме, беше едно отговорно поведение. И смятам, че това беше единственото правилно и възможно действие на парламентарните групи в Народното събрание. За първи път от толкова много парламенти насам става възможен и изборът на членовете на ВСС заради това голямо мнозинство от 160 гласа. Това коментира бившият председател на парламента Ива Митева в ефира на bTV. И добави, че не смят, че органът е политизиран и даде пример с отпадането на Васил Пандов и Цвета Рангелова.

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„Смятам, че кандидатите са достойни, наистина с високи професионални и нравствени качества. Аз познавам няколко от тях и мисля, че този ВСС доста се различава от предишните“, отбеляза тя.

По думите й винаги възлагаме много надежди на всеки новоизбран орган, а след това се разочароваме. „Силно се надявам да продължим да бъдем нащрек, да наблюдаваме действията и актовете, които приемат. Защото по тях ще разберем дали ще отстоят своята независимост, почтеност и репутация“, посочи Митева.

Митева се надява това да е „реформаторски ВСС“. „Нужни бяха тези отстъпки именно заради тези 160 гласа. Създаде се едно усещане, че е излязъл един списък, който наистина се потвърди след това при гласуването. След това видяхме един пост на госпожа Лена Бориславова за „лъжичката катран“, която се наблюдава сред избраните членове на ВСС. Надявам се тези усещания да не се оправдаят и да надделеят разумното, мъдрото, доброто. И да се вземат наистина най-добрите решения за съдебната система“, коментира бившият председател на парламента.

„Чухме, че процедурата е минала след задълбочено обмисляне. Въпросът е след това накъде ще тръгнат тези членове на ВСС и дали ще отстоят съвестта и вътрешното си убеждение“, подчерта тя.

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По думите ѝ няма съглашателство. “Още повече че и ГЕРБ, и ДПС подкрепиха почти всички кандидати. „Има разминаване само в две имена. Така че смятам, че тук не може да се говори за нова сглобка. По-скоро може да се говори за наистина разумно решение и прецедентен риск“, заяви Митева.

„Ако не беше избран Висшият съдебен съвет, обвиненията щяха да бъдат още по-силни към тези парламентарни групи, защото ПП и ДБ имат тази политика, откакто се появиха на политическия терен. И мисля, че това беше единственото правилно и важно решение при тях“, посочи тя.