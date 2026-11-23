Проблемите в съдебната власт са много. Основният проблем е овладяването на съдебната система и този стар Висш съдебен съвет, който продължи мандата си в продължение на 9 години, като че ли беше овладян. Другият порочен модел с попълване на съдебната система - това са порочните конкурси. Това заяви пред БНТ депутатът от "Продължаваме промяната" Мирослав Иванов. Още: Заради предупреждения за "черно небе": Борисов призова членовете на ГЕРБ да се запасяват (ВИДЕО)

След новия ВСС накъде?

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Според него новите членове на ВСС не трябва да имат чувството, че са политически избрани.

Той отрече по някакъв начин ПП да познава в тясна връзка някои от новоизбраните членове на ВСС.

Иванов посочи, че първият голям тест за новия ВСС ще бъде изборът на нов главен прокурор.

Мирослав Иванов се надява още политиците да не се намесват в избора на нов главен прокурор.

Народният представител посочи още, че ПП и ДБ все още не са обсъждали вариант за кандидати за местни избори.

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