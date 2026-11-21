Поне 2000 работни места в Министерството на вътрешните работи (МВР) ще бъдат съкратени като част от планираната оптимизация на държавната администрация. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ и председател на Комисията по икономическа политика Стефан Белчев. Общо 5000 щатни бройки в публичния сектор са предвидени за съкращаване с бюджета. По думите му обаче не всички са заети работни места, а част от тях са свободни.

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„Това е първата стъпка от една наистина сериозна оптимизация на публичния сектор“, обясни Белчев. Той уточни, че освен в МВР съкращения ще има и в другиминистерства, агенции и държавни предприятия. По думитему около 2400 души са от останалата част на публичния сектор, а други – от държавни предприятия.

Той призна, че съкращенията и преназначенията са трудни решения, тъй като засягат човешки съдби, но определи оптимизацията като необходима.

Белчев коментира и информацията за около 6000 служители на МВР с решения на ТЕЛК. „Малко ми е странно, защото хора, които би трябвало да бъдат с доста сериозна физическа подготовка, не би следвало да имат такива решения. Това най-вероятно ще бъде обект на прецизиране и проверка от страна на министъра на вътрешните работи“, посочи той.