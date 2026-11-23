Голямо изпитание беше изборът на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота, каза в „Лице в лице“ по bTV Петър Витанов, председател на ПГ на „Прогресивна България“. „Изборът за ВСС е свързан с компромиси, но тези компромиси са необходими. Алтернативите не бяха по-добри. От обществена гледна точка друг тип мнозинство беше неприемливо, а липсата на ВСС щеше да рефлектира върху допълнително недоверие към нас, без да имаме заслуга за това“, каза Витанов.

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Затова според него е избран възможно най-добрият вариант. „Това е историческо постижение. Нямаше партия преди нас, която през последните четири години да не се опита и да не се провали в избора на нов ВСС. Първо, показахме, че можем, и второ – това беше част от предизборните ни обещания“, обясни Петър Витанов.

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От трета гледна точка той заяви, че това е предпоставка за възстановяване на съдебната система, такава каквато трябва да бъде, а именно с повече справедливост. Според него времената на свръхпполитизация на ВСС са отминали. „Не мога да кажа, че съм убеден, че тези хора след шест месеца няма да променят изведнъж вижданията си. Само мога да се надявам. Нищо не предполага да го направят. Техните морални и професионални качества на голяма част от тях са безупречни и изцяло от тях зависи дали ще имаме по-справедлива и ефективна съдебна система“, заяви Петър Витанов.

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По думите му изборът на главен прокурор е сериозно предизвикателство пред тях. „Вътре има хора с различни виждания – някои силно идеологизирани, а други не толкова. Хубавото е, че ще трябват да се търсят компромиси и в рамките на този ВСС“, посочи Витанов.

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Той смята, че нов главен прокурор може да се търси преди всичко от професионалните среди, защото този ВСС не е политизиран. „Много трудно би могъл да избере някой действащ политик“, на мнение е Петър Витанов.

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