Атаките срещу кораби в Черно море създават сериозни рискове за сигурността и икономиката на Варна. Най-застрашени са секторите туризъм и корабоплаване, като вече има сигнали за значителен спад на заявките в морския бизнес. Това заяви кметът на Варна Благомир Коцев в интервю за предаването "Интервюто" по БНТ. Още: Заради предупреждения за "черно небе": Борисов призова членовете на ГЕРБ да се запасяват (ВИДЕО)

"Това са безпрецедентни атаки, които безспорно поставят съвсем различна картина пред общините, но най-вече пред България и Европейския съюз (ЕС). Освен за сигурността ние сме особено загрижени и за икономическото развитие и начина, по който всичко това ще се отрази на икономиката на нашия град. Фактът, че войната идва все по-близо до нас, е все по-притеснителен. Тези атаки вероятно няма да спрат, а това поставя сериозни предизвикателства пред кметовете на Бургас и Варна - градове, които сме силно зависими от туризма и корабоплаването. Именно тези два сектора могат да бъдат най-сериозно засегнати.", каза той.

Сериозен спад в корабоплаването

Компании от корабоплавателния сектор вече отчитат между 40% и 60% спад на заявките и поръчките за следващите месеци. В бранша работят между 4500 и 5000 души, което създава риск и за заетостта.

"Ако оборотите на тези компании продължат да падат, би могло да се стигне до освобождаване на служители. Хората ще потърсят реализация на друго място, където се чувстват по-сигурни и където бизнесът не е толкова застрашен. Все още не виждам индикации за намаляване на записванията за туристическия сезон през 2027 година, но е твърде рано да съдим. Надявам се това да не се случи, но като общини не можем да направим много повече. Нещата са в ръцете на правителствата и на съюзите, в които членуваме - ЕС и НАТО", посочи кметът.

Критичното състояние на Аспаруховия мост беше другата основна тема в разговора. Коцев подчерта стратегическото значение на съоръжението за Варна и припомни, че общината нееднократно е настоявала пред държавата за започване на процедура по основен ремонт.

"Мостът е изключително важна инфраструктура, която свързва града с южната му част, с кварталите Аспарухово и Галата. Това е и посоката, в която Варна може да се развива, тъй като градът вече е доста презастроен и развитието му трудно може да се случва навътре. Още по-притеснително е, че състоянието на моста изглежда наистина недобро. Аз лично съм правил няколко огледа. През годините сме провели множество срещи с министри на регионалното развитие и сме създали работни групи, за да предприемем конкретни действия за основен ремонт. Проблемът е, че конструкцията е изцяло държавна собственост и принадлежи на държавата в лицето на АПИ. Община Варна има отношение към пътната настилка и съпътстващите елементи, но всичко, което касае конструкцията, е отговорност на държавата", коментира Коцев.

Кметът определи случая "Баба Алино" като част от много по-мащабен проблем с незаконното строителство и нерегламентираното завладяване на имоти във Варна.

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