Успяхме да направим достатъчно прозрачен избора на Висшия съдебен съвет (ВСС). Докато хората се сработят в кадровия орган със сигурност ще им трябва време, но в най-скоро време ВСС ще започне да работи ефективно. Това заяви пред БНТ депутатът от "Прогресивна България" ген. Румен Миланов. Още: Заради предупреждения за "черно небе": Борисов призова членовете на ГЕРБ да се запасяват (ВИДЕО)

По думите му важното не е каква е тежестта на парламентарната квота, а е важна обективността на хората във ВСС.

Профилът на главния прокурор

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Генерал Миланов посочи още, че заплащането на магистратите е добро. Хората от администрацията протестираха, така че заплащането на целия фон на трудовите възнаграждения от държавата, бих казал, че са добри, добави народният представител.

Според него случаите като "Петьо Еврото, Нотариуси и джуджетата постепенно трябва да си отидат в небитието", за да може новият ВСС да работи спокойно.

Той смята, че следващият главен прокурор може да бъде всякакъв - може да бъде и от "Прогресивна България", но и от друга партия. Ген. Румен Миланов открехна леко вратата и очерта бъдещия профил на обвинител номер едно - не вижда проблем той да бъде както действащ политик, така и действащ адвокат.

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