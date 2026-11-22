"Има анализатори, които казват, че в един момент ще настъпи глобално "черно небе", което значи да се приземят самолетите, да няма ток и интернет. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Монтана и призова членовете и симпатизантите си да се запасят със стоки от първа необходимост, компони, буркани и акумулаторни батерии. Борисов е разтревожен и от случващото се в САЩ през ден или през два, а именно срива в полетите, земеделските системи и системите за разплащане.

Борисов цитира и предупреждения на Великобритания, Нидерландия, Франция, Швеция, Германия, Австрия и Европейската комисия към домакинствата, които препоръчват запаси в случай на срив на тока и основни услуги.

"На 3 ноември ЕК представи основни насоки за готовност как хората да покрият основните си нужди в случай на извънредна ситуация", каза още Борисов.

"Проблемът е сериозен за мен. Предупрежденията на разузнавателните и военни централи в Европа - да не излезе, че аз плаша, но пък не съм ви накарал да се запасите. Мога да призова членовете и симпатизантите на ГЕРБ да направят това, което са направили всички тези държави - да си вземат буркани, компоти, стоки от първа необходимост, акумулаторни батерии и всичко необходимо - дай Боже да не стане", каза още лидерът на ГЕРБ.

Атаките в Черно море: Вече сме в рискова зона

Борисов обърна внимание, че когато Путин казва, че Русия атакува търговски кораби в Черно море - премиерът Радев продължава да не вярва и на Путин и да чака доказтелства.

"Същото време - това, което не съм видял в българските медии, а то се е случило на 18-ти 2026 г. на Международния форум за договаряне на морския транспорт, актуализиран е списъкът за морските рискови зони и е определена нова зона с висок риск - Черно море, която официално се разширява в открито море край бреговете на Румъния и България. В същото време продължаваме като нация да си мислим, че в нашето огромно Черно море - действат пирати, които потапят търговски кораби и ние сме се превърнали в една спасителна фирма", заяви Борисов.

Според него няма заплаха от Русия към България, защото през Оряхово минава Балкански поток, а там, където минават газопроводи, няма война.

"Това не означава, че ние нетрябва да сме настоятелни след като понасяме огромни щети в морския ни транспорт и в туризма", каза още Борисов. ОЩЕ: "Радев не признава признанията на Путин и иска доказателства от него": Борисов се подиграва на премиера за дроновете (ВИДЕО)

Тояга и морков за кметовете

Лидерът на ГЕРБ подчерта, че партията му ще се опита да направи всичко възможно обищините да не бъдат рекетирани с моркова и тоягата.

"Един по един им пращат "Икономическа полиция", прокуратура, ГДБОП", каза лидерът Борисов. Според Борисов ги питат дали ще минат към "Прогресивна България" или ще ги тормозят.

"Това правят в момента по кметствата", каза още лидерът на ГЕРБ.

По думите му, макар и после арестуваните да ги пускат вечерта, се насажда страх, защото ще ги разходят с белезници, ще ги дават по телевизията и ще ги направят за срам.

В тази връзка той заговори за пълзяща диктатура.

Новата сглобка

Бойко Борисов коментира и избора на парламентарна квота във ВСС, като посочи, че няма да мине много време и ще се разбере в кой манастир са се сглобилри.

"Слави Василев цитирам, - това си е ВСС-то на Радев, подпомогнат от внуците, синовете на старите комунисти", смята БОрисов.

"За хората е ясно как са се сглобили", смята Борисов и посочи, че ще види дали ще продължи яростта на премиера Радев към петроханци и ще продължат ли ПП и ДБ да наричат Йотова слугиня и дали ще има нещо за "Боташ". ОЩЕ: Нова сглобка и разделение в ПБ: Борисов каза какво ще прави ГЕРБ за ВСС (ВИДЕО)