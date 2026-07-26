"Срещам очаквания у хората": Гюров отговори влиза ли в надпреварата за президент

Предстоящите президентски избори са първата стъпка от това как ще се развива държавата в следващите години, затова решението дали ще се кандидатирам трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно, и когато има какво да кажа, ще го кажа.

Това заяви бившият служебен премиер Андрей Гюров, като уточни, че среща "очаквания у хората, които се опитват да го мотивират да влезе в тази надпревара".

Той коментира обвиненията от управляващите към "наследството" от служебното правителство, чийто министър-председател беше той.

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"Най-големите нападки към служебното правителство в последствие бяха оправдани от самия редовен кабинет, който направи нещата, срещу които говореше. Тази тема за наследството винаги е интересна, защото всяко правителство се оправдава с това какво е наследило. Нямам притеснения от каквито и да било обвинения. В предизборната кампания не се чуха обвинения към нас, сега звучат като оправдания някои подхвърляния", заяви Гюров пред БНР.

Източник: БГНЕС

Най-голямата философия на Бюджет 2026 е липсата на философия, смята той.

"Българските граждани не протестираха срещу бюджета на правителство "Желязков" и не избраха ново управление с пълно мнозинство, за да получат още от същото", заяви той.

Страната ни изпраща разнопосочни сигнали във външната политика, изтъкна Гюров и определи това като обида към гражданите.

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"Ако не правим нищо, светът ще продължи напред, а ние ще останем там, където сме. Това е много рисково", добави бившият премиер.