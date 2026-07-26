Кабинетът "Радев":

Ген. Николай Русев реши: Обяви дали ще се кандидатира за вицепрезидент

26 юли 2026, 12:35 часа 358 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook, Николай Русев
Ген. Николай Русев реши: Обяви дали ще се кандидатира за вицепрезидент

Началникът на Военновъздушните сили ген. Николай Русев обяви решението си дали ще се кандидатира за вицепрезидент. Той съобщи това в профила си във Facebook часове, след като държавният глава Илияна Йотова обяви официално намерението да се кандидатира за президентската надпревара.

"До тези мои "приятели" и медии, които с нескрит интерес следят всяко мое действие. Само ви информирам, че нямам намерение да се кандидатирам (нито да ме кандидатират) за президент или пък вице президент", написа той.

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"Някой ви подведе, а може би и сами създадохте този наратив, но той никога не е бил актуален Единственият начин да се насоча към "Дондуков" 2 е да бъдат осигурени две паркоместа на жълтите павета за двойка F-16 и МиГ-29. Така че - дишайте спокойно!", продължи летецът.

Той помоли всички коментиращи да си "отбележат в протокола", че излиза в платен годишен отпуск. 

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Илияна Йотова обяви по-рано, че на есен ще стане ясно и кой ще е кандидатът й за вицепрезидент.

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Президентски избори президент Николай Русев
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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