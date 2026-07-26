Зам.-председателят на НС от ПБ: Това, което се случва в Украйна, е "специализирана военна операция"

Русия води вече 5 години война в Украйна, но според управляващите от "Прогресивна България", случващото се трябва да се дефинира с термина "специализирана военна операция" - определението, което Кремъл упорито използваше при нахлуването в страната.

Дефиницията "специализирана военна операция" беше дадена от зам.-председателя на Народното събрание Иван Ангелов от "Прогресивна България".

"Според някои дълго продължаващия конфликт вече може да се характеризира и като война, според официални източници говорим за специализирана военна операция. На мен ми е много трудно да намеря разликата, по-скоро е продължаваща специализирана военна операция", заяви той пред bTV.

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5 години операция

"5 години операция?!", възкликна водещият. "По официални данни поне е така, някои я наричат война, при всички случаи е военен конфликт, в който загиват невинни хора", потвърди депутатът.

"Това трябва да спре, ние отдавна сме заявили позицията си, че трябва да се прекрати по дипломатически път", каза зам.-шефът на НС от "Прогресивна България". И настоя, че "не трябва да се подхранва дрънкането на оръжие".

Той коментира въпроса дали това означава да не се дава оръжие на Украйна. Ангелов повтори, че трябва да се спре подхранването на дрънкането на оръжие, предаде Фокус.

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"В политиката към Украйна има много неясноти и много държави в момента, които имат различно отношение, но всички се обединяваме, че не бива да загиват повече невинни хора", каза още Ангелов, като така избегна отговора на въпроса как, ако не се дава оръжие на Украйна, ще бъде спряна Русия да не я завземе цялата.

"Да не се окаже, че ние сме въвлечени и сме активни участници в един конфликт. Външната политика не е за всеки", добави той.