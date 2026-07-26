ГЕРБ няма да бърза с обявяването на кандидата си за президент

ГЕРБ не бърза с обявяването на кандидат-президентската си двойка и няма да променя плановете си заради вече заявените кандидатури. Това заяви депутатът от парламентарната група на ГЕРБ-СДС и бивш външен министър Георг Георгиев.

По думите му решението на настоящия вицепрезидент Илияна Йотова да се включи в президентската надпревара не е изненадващо и няма да повлияе върху действията на ГЕРБ.

"Не мисля, че това е някакво състезание, в което трябва да се надпреварваме кой кога ще обяви своя кандидат. Госпожа Йотова с нищо не е изненадала – това беше най-логичният ход от нейна страна. Оттук нататък политическият процес продължава. Тя също има въпроси, на които трябва да отговори, включително кой ще бъде кандидатът ѝ за вицепрезидент. Всички партии имат собствен план, по който се движат, както и инициативният комитет, който предстои да издигне кандидатурата на настоящия президент“, заяви той.

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ГЕРБ няма да се съобразява с останалите кандидати

Според него ГЕРБ няма предварително определен график за обявяване на кандидатите си и единствените срокове са тези, предвидени в изборното законодателство.

"Няма срокове, които да ни притискат. Единствените срокове са тези по закона и тези, които Централната избирателна комисия определя – кога започва предизборната кампания и кога официално се регистрират кандидатите. Не мисля, че има някакъв предварително фиксиран план-график, който задължително трябва да спазваме“, добави той пред БНТ.

По думите му партията няма да съобразява избора си с кандидатурите на останалите политически сили.

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"Ние никога не сме се движили по подобна логика. ГЕРБ винаги е била автономна при вземането на решенията си и се е ръководила от това кое е най-добро за гражданите и коя е най-печелившата стратегия. Не определяме кандидатите си според това какво правят останалите партии“, заяви Георгиев.

Той припомни, че през предишни президентски избори ГЕРБ традиционно е обявявала кандидатите си през септември.

"Традиционно през годините назад именно през септември сме представяли кандидата си за президент и кандидата за вицепрезидент. Напълно логично би било и сега да постъпим така. Но пак казвам – няма нищо, което да ни притиска или да налага избързване. В момента политическата динамика е свързана с работата на новото правителство и с политиките, които то предлага“, коментира той.