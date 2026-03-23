23 март 2026, 19:50 часа 377 прочитания 0 коментара
За изборите: България създава щаб за борба с дезинформацията, поиска помощ от ЕК

България поискала от Европейската комисия техническа и експертна помощ за борба с дезинформация и чужда намеса преди предсрочните парламентарни избори у нас 19 април. От постоянното ни представителство в Брюксел потвърдиха за БНТ, че по искане на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски са изпратили писмо до Еврокомисията и до Външната служба на ЕС с искане за активиране на Системата за бързо реагиране, която подпомага държавите в предизборната ситуация.

В тази система на доброволен принцип участват технологични гиганти, неправителствени организации и проверители на факти, които бързо идентифицират потенциална намеса и дезинформационни кампании. Системата беше задействана миналата седмица и заради парламентарните избори в Унгария на 12 април.

Създава се и щаб за битка с дезинформацията

В Министерството на външните работи (МВнР) се създава временен координационен механизъм за противодействие на дезинформацията и борба с хибридните заплахи във връзка с изборите на 19 април. Това съобщиха от пресцентъра на МВнР. Начело е посланикът със специални поръчения по изграждане на устойчивост Мария Спасова, а контрол върху дейността ѝ ще упражнява заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов.

Механизмът ще действа от 23 март и е насочен към поддържане на информационна устойчивост на фона на очаквано засилване на опитите за дезинформационни кампании и манипулиране на външнополитическа информация. Новият механизъм ще осигурява своевременен, структуриран и интегриран институционален комуникационен отговор на хибридни заплахи, опити за външна намеса и информационно манипулиране. Той ще функционира като вътрешноведомствена работна група, която ще обединява и синхронизира усилията на различните структурни звена в МВнР.

Сред основните задачи на работната група са централизираният мониторинг и анализ на информация, свързана с дезинформация и външна намеса, изготвяне на оценки на риска и аналитични материали за ръководството на министерството, включително във връзка с организацията на гласуването в чужбина.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Предвижда се също координация на институционалния комуникационен отговор, планиране и провеждане на стратегически комуникации, както и взаимодействие с международни партньори и структури на Европейския съюз и НАТО. В рамките на дейността ще се осъществява сътрудничество и с граждански организации и представители на академичните среди.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров Отговорен редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес