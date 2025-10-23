"За комфорта на голямото "Д" не се допускат журналисти": "Да, България" искат информация за отнети акредитации в парламента (ВИДЕО)

"За комфота на голямото "Д" и на пенсионера не се допускат журналисти. Това каза лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев във връзка с отнетата акредитация на журналист от ютуб канал и като цяло за достъпа на медиите в парламента. От формацията настояват за информация за причините за отнетите акредитации. "Надявам се те да бъдат върнати, за да може всеки репортер да задава неудобни въпроси на управляващите и опозицията", каза другият лидер на "Да, България" Божидар Божанов.

От партията напомниха как на Боби Ваклинов е било забранено да влиза в парламента, като обърнаха внимание, че това се е случило след итервю с Пеевски.

Ивайло Мирчев се надява да дойде време, в което репортерите да са единни и когато някой зададе неудобен въпрос на политик и той се врътне - останалите да не започват да се сърдят и да се цупят, че се е развалил синхронът.

"Може би ще дойде един ден, в който на политиците ще могат да им се задават всякакви въпроси и не само медиите на Пеевски ще имат безпроблемен достъп до парламента", каза Мирчев.

"Да, България" искат пълен достъп на медиите в парламента

"Ние ще предложим журналистите да имат достъп до цялата сграда на Народното събрание. За пореден път, на председателски съвет ще предложим това нещо", каза Мирчев.

На "Дневник" дали всички части на парламентарната им група подкрепят това, тъй като в сградата на бившия Партиен дом мидиите са дошли по време на сглобката, в която участваха и ПП-ДБ, Мирчев отново повтори: "Единствените, които искаха на председателски съвет това да се промени, бяхме отнашата парламентарна група".

Той уточни, че става въпрос за всички части. "Кои други части? Ние сме една голяма част", добави още Мирчев.