Борисов се разсърди, но бързо му мина: Разсейва се от "въпроси в ухото" (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се разсърди на медиите за кратко, но бързо му мина и се върна отново. Всичко започна с въпрос от "Дневник", който изглежда е прекъснал мисълта на Борисов и той призова да може да се изкаже и телевизиите да си направят синхрон, а след това да го питат. Освен това - той обвини журналистката, че се държи като агент на "Продължаваме промяната".

"Аз не мога да направя едно изказване без вие да се включите и да ме апострофирате. Не съм си завършил мисълта", каза Борисов.

Репортерът му се извини и каза, че не е знаела, че не си е завършил мисълта и че може да продължи, а той каза, че дали ще продължи - зависи от него. След това Борисов тъкмо започна да говори и друг колега попита дали Пеевски го е изял и отново го прекъсна, а той пожела хубав ден.

Бързо му мина

Не стигнал до ъгъла - Борисов се върна и каза, че нарочно го ядосват, за да пишат, че е нервен.

В края на изявлението си той пожела хубав ден на медиите и се извини, но помоли за уважение. "Когато говоря, когато ми говорите в ухото, аз се разсейвам, след това казвам "мачка" и след това TikTok се пълни. Затова искам да ви помоля като се изкажа, винаги съм ви отговарял, тогава да ме питате".

След това той обеща, че всеки път първо ще застава с гръб към камерите и ще отговаря на журналистите, които му говорят в ухото. ОЩЕ: "Всички се гушиха като неловена мачка": Борисов за партньорите и отговорността за управлението (ВИДЕО)