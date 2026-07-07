Законност или злоупотреба? Полетите на Пеевски и Атанасова разделиха експерти

Този казус създаде условия за политически сблъсък и за нееднозначно отношение към случая от част от опозицията. Това заяви експертът по национална сигурност Славчо Велков относно изнедените данни за полети на лидера на ДПС - Ново начало Делян Пеевски с конституционния съдия Десислава Атанасова и безнесмени. По думите му дебатът се води без достатъчно познаване на нормативната уредба, която регламентира обработването на резервационните данни на пътниците.

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Бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев акцентира върху друго - дали въобще е имало законово основание данните да бъдат събирани и впоследствие огласявани публично. "Публичното изнасяне на лични данни при всички положения е нарушение на закона за личните данни", каза той. Според него по-същественият въпрос е защо е била извършена проверката и дали тя е свързана с разследване на конкретно престъпление.

Гунев посочи, че трябва да има разследване на криминално престъпление, за да се отворят данните кой с кого и кога лети. И обясни, че законът ясно определя кръга от тежки престъпления, при които може да се използва подобна информация. "Ако го разследват за пране на пари - добре, но трябва да кажат, че го разследват за пране на пари", допълни той.

Велков подчерта, че PNR данните се обработват по строго определени правила, заложени както в Закона за ДАНС, така и в европейското законодателство. "Тяхното обработване, получаване, съхранение и предоставяне има своята нормативна уредба", посочи експертът. Той отбеляза още, че сред основанията за използването на подобна информация фигурират не само тероризмът и тежката организирана престъпност, но и корупцията. "Нека да бъдем точни - има и едно тиренце, което се казва корупция", каза Велков.

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Експертът по национална сигурност не изключи възможността министърът на вътрешните работи да се окаже уязвим заради начина, по който е представил информацията. "Всеки един от участващите в казуса може да попадне в капан. И аз мисля, че някои вече са попаднали в капан", каза той.