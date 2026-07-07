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Могат ли да са подсъдими Пеевски и Атанасова за полетите до Дубай? Отговор от Емил Дечев

07 юли 2026, 8:08 часа 877 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Могат ли да са подсъдими Пеевски и Атанасова за полетите до Дубай? Отговор от Емил Дечев

Кой плаща този полет? Ако г-н Пеевски го плаща, откъде са парите? Ако друг го плаща, откъде са парите? Има ли някаква връзка между г-н Пеевски и този, който плаща - г-н Пеевски е депутат. Влияе ли се в решенията си г-н Пеевски от това? Тези въпроси постави бившият МВР министър Емил Дечев във връзка с полетите на лидера на ДПС "Ново начало" Делян Пеевски до Дубай, като в някои случаи с него е летяла и Десислава Атанасова - сега конституционен съдия, преди беше председател на парламентарната група (ПГ) на ГЕРБ и здравен министър от времето на управлението на Бойко Борисов.

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Специално попитан в сутрешния блок на БНТ наказуемо ли е поведението на Пеевски и на Атанасова извън евентуални финансови санкции, Дечев не пожела да се ангажира, дори не каза дали трябва да понесат глоба (административна санкция) като депутати. Той обаче каза, че това е работа на прокуратурата и съда и напомни, че трябват още данни, за да се отсъди.

СНИМКА: БГНЕС

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"Тези полети не са обикновено пътуване - това е частен полет, изключително скъп", подчерта Дечев, визирайки специално случая с Атанасова. И постави още въпроси - Атанасова е председател на ПГ на ГЕРБ, Пеевски - на ПГ на ДПС, в момент, когато двете партии твърдяха, че нямат колаборации в управлението на България. Но отделно Дечев говори и, че според изнесеното от сегашния МВР министър Иван Демерджиев има данни, че с Пеевски е летял "хазартен бос" - бившият вътрешен министър напомни за перипериите със Закона за хазарта и колко е чувствителна темата - ОЩЕ: 227 полета за 8 години: Десислава Атанасова и известен бизнесмен били в компанията на Пеевски

За "Булгартабак" Дечев напомни как в собствеността имаше данни за офшорна компания, а сега излизат данни как Пеевски е летял с директор на компанията - ОЩЕ: "Биволъ" с твърдения, че "Булгартабак" генерира контрабанда за милиарди

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Полети Десислава Атанасова Делян Пеевски Емил Дечев
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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