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Предназначен за туристите: Хванаха 53 кг райски газ в Бургас

07 юли 2026, 10:02 часа 625 прочитания 0 коментара
Снимка: ОДМВР Бургас
Предназначен за туристите: Хванаха 53 кг райски газ в Бургас

Хванаха 53 кг райски газ, предназначен за продажба на туристи. Това съобщават от ОДМВР-Бургас. На 06.07.т.г. около 20.15 ч. на пътя Бургас – Варна, в района до магазин “Мастърхаус“ - с. Равда, служители от моторизиран патрул “Сигма“ спират за проверка лек автомобил “Опел Зафира“, с бургаска регистрация, управляван от 30 годишен бургазлия. Още: Предложение: До 5 г. затвор за притежание на райски газ

В колата намерили и иззели 65 метални флакони райски газ с общо тегло 53 кг ( осем от тях двукилограмови, а останалите с вместимост от по 640 гр), вероятно предназначени за продажба на туристи в Слънчев бряг. Флаконите са иззети с протокол за проверка, а по случая е образувана преписка. Още: Шофьорът, врязал се в автобус в София, дишал райски газ преди фаталния инцидент

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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