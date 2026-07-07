Предназначен за туристите: Хванаха 53 кг райски газ в Бургас

Хванаха 53 кг райски газ, предназначен за продажба на туристи. Това съобщават от ОДМВР-Бургас. На 06.07.т.г. около 20.15 ч. на пътя Бургас – Варна, в района до магазин “Мастърхаус“ - с. Равда, служители от моторизиран патрул “Сигма“ спират за проверка лек автомобил “Опел Зафира“, с бургаска регистрация, управляван от 30 годишен бургазлия. Още: Предложение: До 5 г. затвор за притежание на райски газ

В колата намерили и иззели 65 метални флакони райски газ с общо тегло 53 кг ( осем от тях двукилограмови, а останалите с вместимост от по 640 гр), вероятно предназначени за продажба на туристи в Слънчев бряг. Флаконите са иззети с протокол за проверка, а по случая е образувана преписка. Още: Шофьорът, врязал се в автобус в София, дишал райски газ преди фаталния инцидент