Журналист сравни скандала с полетите на Пеевски с филм на Костурица за Агент 007

Скандалът с полетите на лидера на ДПС – Ново начало Делян Пеевски е като филм за Агент 007, правен от Костурица - много сложна схема от фирми и хора, които са поемали разходите на този политик. Адски усложнена и завоалирана мистификация. Но едни хора са си правили каквото са си искали с парите на данъкоплатците. Това мнение изрази журналистът Владислав Апостолов в ефира на Нова телевизия.

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Колегата му Йово Николов попита, защо ако конституционният съдия Десислава Атанасова е отивала на почивка, е ползвала служебен паспорт. Той напомни, че досега нито Конституционният съд, нито тя, са казали, че е била на командировка. Той попита и защо конституционни съди имат служебни паспорти. Вчера стана ясно, че тя е унищожила личния си паспорт през април и е оставила служебния. „Има доста неясноти“, изтъкна Николов.

Но по-големият проблем според него е защо има разминаване в декларацията на Пеевски. „Всеки подарък над 500 евро трябва да бъде деклариран. Ако тези пътувания не са платени с лични средства, те са подарък и подлежат на деклариране“, посочи Николов. „Ако той е бизнесмен, да е бизнесмен. Ако е депутат, да е депутат“, заяви той.

Според Апостолов трябва да се провери и да се направи проверка на адвокатското дружество, което е плащало полетите.

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По темата за PNR системата Николов заяви, че международната система не може да бъде манипулирана от България, тъй като страната е само ползвател на данни. Той обаче допусна, че в българските регистри е възможно да има намеса или заобикаляне на процедурите. „Да се манипулира международната система не е възможно. Но в български условия всичко е възможно“, коментира той.