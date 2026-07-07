Някой в МВР лъже за Пеевски и Атанасова: Разкрития на бившия министър Емил Дечев

"Това, което получих като информация по темата от времето, в което бях служебен министър на вътрешните работи от Главна дирекция "Гранична полиция" и от ГДБОП е, че Делян Пеевски и Десислава Атанасова не са летели заедно в посока Дубай". Това заяви пред БНТ бившият министър на вътрешните работи Емил Дечев. Той се надява скоро да излезе проверката по случая. Дирекция "Вътрешна сигурност" трябва да установи дали някои служител на Гранична полиция или на друга структура на МВР не е извършил престъпление или административно нарушение. Още: ДПС сигнализира Европол и Интерпол заради разгласените данни за полетите на Пеевски

Грешна информация за полетите на Пеевски?

Снимка: БГНЕС

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Според него би могло да се окаже, че някои служител е извършил или дисциплинарно нарушение, или престъпление, прикривайки неистински данни и пишейки неверни данни кои лица минават и с кого пътуват.

"Теоретично всичко е възможно, включително и да е подадена грешна информация на вътрешния министър Иван Демерджиев", смята Емил Дечев.

Според него едно такова разминаване е възможно, тъй като министърът е получил информацията от ГДБОП.

Според Дечев лидерът на ДПС Делян Пеевски търпи много голяма намеса в личната му сфера с аргумент, че е известна публична личност.

Емил Дечев посочи, че другите въпроси, които изникват е дали самият Пеевски е платил полетите до Дубай и дали и как е декларирано всичко това. Ако прокуратурата прецени да образува досъдебното производство и ако стигне до съдия, нека той да каже дали има престъпление или не, призова бившият МВР министър.

"От голямо значение е кой е платил този полет? Ако г-н Пеевски е платил полетите - откъде са дошли парите и ако друг е платил полетите, съответно пак откъде са дошли парите?", запита Емил Дечев.

Според него, ако е имало съвместен полет на един конституционен съдия и Делян Пеевски и ако този съдия не си е платил полета, а друг го е платил, обществото трябва да си даде сметка, че тези полети не са просто обикновено пътуване, а става въпрос за частен полет.

"Ако се установи, че Десислава Атанасова не е плащала за полетите и че е укрила, че е пътувала заедно с Делян Пеевски, тогава е налице причина за подаване на оставка от страна на конституционния съдия", категоричен бе Емил Дечев.

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