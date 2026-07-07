Софийски разходки: Крис Шарков

В неговите спектакли лесно се долавя изострената му чувствителност към днешното време. А на изострената му чувствителност към София разчитаме за отговорите му в тази наша рубрика:

Кое е мястото в София, на което се чувстваш като у дома си?

Пешеходният път от „Иван Асен“ през Борисовата градина до площад „Журналист“.

На кой човек, ако зависи от теб, трябва да се издигне паметник или да се кръсти улица?

Много труден и отговорен въпрос, но: Димитър Воев (не само алея), Кристо (не само площад в Париж), както и много български артисти.

Коя е любимата ти улична храна в София?

В София, за съжаление, няма хубава азиатска улична храна, каквато аз много обичам и каквато често има в Европа. Затова бих казал добрите стари пекарни, в които има баници и кифли. Понякога вършат чудесна работа.

Кой е идеалният саундтрак за столицата?

Това би било микс от няколко часа и от множество стилове. Сега произволно се сещам три различни песни от три различни периода, които бих включил: Клас – „Ще замина сам“, Panican Whyasker – „Нов петък“, Молец – „Вечери“.

Сграда в града, която би искал да притежаваш?

НДК. Но не за лично ползване, а защото там е най-хубавата сцена за съвременен театър в София – театър „Азарян“, а тя стои неизползваема. Въобще цялото това място би могло да бъде софийския „Барбикан“, но някои други фактори му пречат.

Кой е човекът в квартала, при когото обичаш да спреш и да поговорите?

Д-р Николай Михайлов. Става ми приятно, когато го срещна, макар и да не ми е лесно да говоря с него, поради респекта, който имам. Веднъж ми каза „Пак ли отиваш към театъра, Крис?“ и неволно ме замисли за някои неща.

Как обичайно представяш София на някой чужденец?

Те вече си идват достатъчно подготвени. Но бих казал, че силата на София не е във външните красоти, а в изживяванията.

Любим софийски израз или жаргон?

Не се сещам. Според мен е добре, когато София не се затваря в определени фрази и жаргони за общуване, както е в повечето градове.

Какво би променил в града?

Гарата и районът около нея. Не е нормално от толкова години там нищо да не е мръднало.

А какво – в никакъв случай?

Здравословната комбинация от усещане за общност и сравнително спокойствие.

В кой месец от годината София ти изглежда най-красива и най себе си?

Септември. Пълна със завърнали се у дома, заредени хора. Също – и начало на театралния сезон. И все още е зелено – важно за град като София, мисля. Човек може да избира дали да е навън или вътре.