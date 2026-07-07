По покана на Ердоган: Силяновска е на гала вечеря в Турция

Македонският президент Гордана Силяновска - Давкова ще участва в двудневната среща на върха на НАТО в турската столица Анкара, като тя ще присъства и на гала вечеря, организирана от президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган, предаде македонската медия "Независен". Вечерята е в чест на държавните и правителствените глави и техните съпрузи, участващи в срещата на върха.

Освен участието си в срещата, македонският президент ще проведе и двустранни срещи в рамките на срещата на върха.

Делегацията на Силяновска за срещата на върха

Силяновска ръководи македонската делегация, в която са министрите на отбраната Владо Мисайловски и на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски, както и генерал-майор Сашко Лафчиски, началник на Генералния щаб на армията.

Тя ще участва утре в срещата на Северноатлантическия съвет на ниво държавни и правителствени ръководители, която ще се проведе в президентския комплекс Бещепе.

Срещата на върха се провежда в решаващ момент от историята на организацията, тъй като САЩ се оттеглят от традиционната си роля в областта на сигурността в Европа.

Преди срещата в Анкара Тръмп настоя за "безусловна лоялност", след като някои страни от НАТО се възпротивиха да позволят на американските сили да използват техните бази за удари срещу Иран. Той отправи критика към големите европейски държави членки – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания. ОЩЕ: На фона на промени в ролята на САЩ: Лидерите на НАТО на ключова среща в Турция