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Управляващите готвят "властгейт": Анализ за полетите на Пеевски и Десислава Атанасова

06 юли 2026, 8:37 часа 201 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Управляващите готвят "властгейт": Анализ за полетите на Пеевски и Десислава Атанасова

Пътуванията на Делян Пеевски и на Десислава Атанасова все повече се оформят от управляващото мнозинство на „Прогресивна България“, като „властгейт“ скандал във връзка с функционирането на държавата. Това заяви пред bTV политологът Цветанка Андреева. Още: Казусът "Полетите на Пеевски": Демерджиев разкри, че Атанасова е използвала два паспорта

По думите ѝ най-опасното за функционирането на демокрацията е свързано с опозиционни политици и висшите магистрати. Властта и службите използват масив и данни на класифицирана информация, а юмрукът на тази акция е министърът на вътрешните работи, според политолога. 

Демонизира ли се образът на Делян Пеевски?

Снимка: БГНЕС

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Според Цветанка Андреева по този начин властта готви поръчкова акция.

„Демонизирането на Делян Пеевски е политически цел“, по думите на Андреева.

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Тя е на мнение, че правителството на Румен Радев много бързо е сменило както вътрешната си политика, така и външнополитическата си такава след предсрочните парламентарни избори през април месец.

Медийният експерт доц. Георги Лозанов определи скандала около пътуванията на Десислава Атанасова и Делян Пеевски, малко като Фейсбук скандал. Управляващите дойдоха на власт с ангажимента да демонтират олигархическия модел, който свърза площада по време на миналогодишните протести, посочи Лозанов.

Той е на мнение, че данните, оповестени от вътрешния министър Иван Демерджиев, са сигнали, за които службите отдавна трябвало да реагират.

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Полети Десислава Атанасова Делян Пеевски Иван Демерджиев
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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