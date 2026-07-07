Кои са българските алтернативни групи, които ще забият рамо до рамо с големите звезди на PHILLGOOD

По-малко от месец остава до дългоочакваното първо издание на фестивала PHILLGOOD. От 17 до 19 юли Гребната база в Пловдив ще събере на едно място едни от най-добрите и известни съвременни артисти от електронната и алтернативната сцена. Освен The Cure, Gorillaz и Moby, в рамките на тридневния фестивал участие ще вземат изпълнители като Wolf Alice, Sleaford Mods, Suede, Acid Arab, Thievery Corporation, Just Mustard и много други. Публиката ще има възможност да избира между три сцени и разнообразна музикална програма.

Специален фокус в първото издание на PHILLGOOD ще е българското присъствие на известни наши алтернативни и инди групи на PHILLCOOL STAGE. Те стават важен акцент в програмата, обогатявайки музикалното разнообразие и допринасяйки със своето неповторимо звучене.

Фестивалът ще започне ударно - като две групи ще заформят един своеобразен цикъл с важни участия още първата вечер. Бандата ALI ще открие първото издание на PHILLGOOD на 17 юли от 17:00 часа, а КЛАС ще направи голямото си завръщане на сцената след дългогодишно отсъствие, отбелязвайки 40-годишен юбилей вечерта на 17 юли, точно след The Cure.

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ALI е група от пет изключително талантливи и успешни музиканти, които имат зад гърба си множество концерти и участия на фестивали. Те ще имат честта да открият първия ден от PHILLGOOD, като ще представят обновения си лайв сет, с ново звучене и нова музика. През 2024 г. бандата издава първия си студиен албум "Introverse" с 10 силни парчета. От тогава досега ALI неспирно работи по нови песни, особено в края на миналата и началото на тази година, когато след близо 6-месечно отсъствие от сцената, групата се завърна с нов концертен сет и нов басист. Публиката в Пловдив ще има възможността да чуе някои от новите парчета на бандата, някои от които още не са официално издадени. С участието си на PHILLGOOD ALI ще завършат юлското си турне, което започна на 2 юли с концерт в "Кино Кабана" и ще продължи на 10-и в бар "Барабар" в Бургас и на 11-и във Варна, клуб "Ментол".

Още в същия ден, след ALI на сцената ще излезе Даниел Стоянов, по-познат с артистичното си име Bulgarian Cartrader. Българинът, който от дете живее в Германия, има 2 студийни албума зад гърба си, като е трудно да се опише неговият стил само с една дума. Той смесва соул, поп, инди и джаз, както и рок и R&B. Дебютният му албум "Motor Songs" от 2022 г. включва 11 авторски парчета, като за повечето артистът сам записва различните музикални инструменти. Миналата година той издаде втория си албум - "Greetings from Soulgaria", с 12 песни, като е сред победителите на престижните музикални награди Music Moves Europe през 2024 г.

Веднага след The Cure КЛАС ще направят голямото си завръщане на 17 юли. Това е специален концерт за групата, с който ще отбележат 40 години на сцена. Между трескавата подготовка за участието си в Пловдив, една от най-ярките нюуейв формации в България направи нова версия на един от най-големите си хитове "Тъгувам по теб". Освен това преиздаде на плоча емблематичния албум "Госпожа Емилия", като предстои да направят същото и със "Слушай силно". А от тази година КЛАС е част от Fest Management - новата артист мениджмънт компания на Fest Team.

PHILLCOOL сцената през втория фестивален ден ще мине под звуците на Jin Monic, Гена и Жлъч и Hayes & Y - три доста различни по звучене и стил групи, които обаче ще допринесат за осъществяването на естествената връзка между международния мащаб на фестивала и родната сцена.

Jin Monic са известна ъндърграунд инди рок група, основана през 2011 г. Първото участие на бандата е през 2013 г., а от тогава досега Jin Monic изнася множество концерти в България, като е споделяла една сцена с артисти като Kasabian и Yuck. През 2016-а издават първия си студиен албум - "Jin Monic", а през 2018-а представят EP-то си "Candy Coated". Групата има и интересна традиция - с всяко издаване на албум пускат лимитирана бройка тематична бира. Jin Monic ще дадат началото на втория фестивален ден на PHILLCOOl сцената, от 18:30 ч.

След тях с брутално честните си рими и бийтове Жлъч и и Гена ще пренесат публиката "на улицата". Вече 15 години двамата заедно с Григовор и групата им So Called Crew вдигат нивото на българския рап и хип-хоп на следващото ниво. И тримата поотделно имат множество различни проекти и колаборации с други артисти, но почеркът им остава еднакъв - безкомпромисен и честен. Веднага след Жлъч и Гена идват и момчетата от Hayes & Y. Бандата е създадена през 2012 г. в София от Благослав Анастасов, Ивайло Делев и Радослав Лозански - всичките бивши съученици. След години на свирене по мазета, гаражи и малки клубове, групата става една от най-разпознаваемите инди банди. А че са успешни, доказва това, че техни песни звучат по BBC 6 Music, BBC Manchester и KEXP. Освен това са участвали на престижния шоукейс ESNS, както и са били част от редица големи фестивали. А това лято предстои да забият на още един - PHILLGOOD.

Третата фестивална вечер няма да отстъпи на предишните две по специални участия на български артисти. Тогава, отново на сцената PHILLCOOL, ще излязат Hug or Handshake и LUNIKK. Двете групи ще заредят с много емоции публиката, преди да дойде ред на швейцарската електронна банда Kadebostany и американския състав Thievery Corporation. Сцената третата вечер ще открие Hug or Handshake. Създадени от четирима музиканти, групата бързо става важно име на българската инди рок сцена с емоционалните си текстове и динамичните концерти. А след тях ще се появи дуетът LUNIKK. Денислав Попов и Кристина Йорданова се събират и създават тази нова формация, смесвайки стилове като дарк поп, алтърнатив инди, хип-хоп, с влияния от блус и К-поп.

PHILLCOOL сцената се очертава да не е за изпускане. Групи от различни поколения и с различно звучене ще докажат, че българските формации са точно толкова добри, колкото световните имена.

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