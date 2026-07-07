Кабинетът "Радев":

Еврото лъкатуши, но гравитира около високи седмични нива

07 юли 2026, 9:21 часа 290 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Еврото лъкатуши, но гравитира около високи седмични нива

Курсът на еврото смени посоката няколко пъти на 6 и 7 юли след записания седмичен рекорд от 1,1455 спрямо долара в петък, 3 юли, но все пак остава над психологическата граница от 1,14 спрямо американската валута. Последно на 2 юли еврото се търгуваше под 1,14 за долар, но след това се движи над това равнище, отново с пикове и спадове. Еврото записа годишен рекорд от над 1,20 спрямо американската валута през януари 2026 г.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 7 юли, за 1,1429 долара, което е лек спад спрямо най-високите отчетени нива от понеделник (1,1443), показват данни на платформи за валутна търговия.

Европейската централна банка определи на 6 юли (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1415 щатски долара, което е спад от 1,1448 на 3 юли.

Снимка: БГНЕС

Още: След седмичен рекорд: Курсът на еврото смени посоката

В последния месец

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През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 24 юни, когато слезе на ниво 1,133 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 16 юни - единната европейска валута бе със стойности от 1,1608 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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