Борисов: Скандалът с полетите отклонява вниманието от бюджета и санкциите

Защо има разминаване между данните на вътрешния министър Иван Демерджиев и предшественика му Емил Дечев относно пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. "Първо бяха представени едни данни от министър Дечев. После излязоха други данни от министър Демерджиев. Има объркване дори по отношение на датите", попита лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща с младежи в Сливен.

Според него така се измества вниманието от важните теми като бюджета и санкциите срещу Русия. "Всичко останало е личен акт на замесените", добави той.

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Борисов постави и друг въпрос - дали цитирането на данни от PNR системата в този случай може да доведе до някакви последствия за страната ни. "Всеки, който рови в PNR системата и извършва проверки в нея, трябва много добре да е наясно каква отговорност носи. Това вече е тяхна отговорност. Категорично твърдя, че ние никога не сме използвали подобни масиви от данни нито за манипулиране, нито за заличаване на информация. Ако министърът си е позволявал подобни действия, нека сам потвърди или отрече. Ако е така, ще понесе съответната отговорност", каза Борисов.

Той защити конституционния съдия Десислава Атанасова и подчерта, че докато е била част от ГЕРБ, тя е изпълнявала задълженията си безупречно. "Тя беше избрана за конституционен съдия с огромно мнозинство. След това не съм разговарял с нея и не съм я чувал", каза Борисов.

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Той критикува и Бюджет 2026, като заяви, че "финансовата рамка задълбочава проблемите и продължава натрупването на нов дълг". По думите му ГЕРБ е готов да подкрепи държавен бюджет, който се придържа към консервативна финансова рамка и дефицит до 3%.

По отношение на настоящия проектобюджет Борисов каза, че заложеният дефицит от 5,7% е "над законовите ограничения" и според него създава риск от задълбочаване на дълговата спирала. "Над 3% е нарушение на закона. Има закон за държавния бюджет, който казва, че Министерският съвет може да внася до 3%", каза Борисов и допълни, че при такава рамка ГЕРБ няма да подкрепи бюджета.