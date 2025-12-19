"Ще произведе частен монопол": ПП-ДБ са против 12-годишен договор за жп транспорта

ПП-ДБ са против подписването на 12-годишен договор за пътнически и жп превоз, каквито намерения има вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов. "За нас е неприемливо министър в оставка да предопределя бъдещето на целия жп сектор за 12 пгодини напред и то при обстоятелства, които пораждат основателни съмнения за корупция и за предварително уредена процедура с един печеливш", каза Стела Николова от ПП-ДБ от парламентарната трибуна в декларация от името група. Те настояват процедурата да бъде прекратена и възнамеряват да сезират ОЛАФ, европейската прокуратура и управляващия орган на ПВУ.

Съмнения за частен монопол

Според нея този договор ще произведе частен монопол, за да му гарантира огромна субсидия и ще му предостави за ползване на нови влакове, купени с европейски средства.

От ПП-ДБ се съмняват и че резултатът от тази процедура е предварително предрешен.

"Този процес се представя като следване на европейската транспортна политика, но избраният модел е порочен по дефиниция. В него България е разделена на три региона и всеки от тях се поверява на един превозвач. Вместо да създава конкуретна среда този подход ликидира един монопол, като го разделя на три регионални монопола. Не е допустимо един монопол да се заменя с друг - това е най-лошия възможен резултат, когато говорим за обществена услуга", каза Николова.