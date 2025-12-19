10 дни безплатно паркиране в София

Софиянци ще паркират безплатно в центъра цели 10 дни по време на Коледните и Новогодишните празници. 10-те дни не са последователни, затова все пак е важно жителите на столицата да са внимателни и да следят кои са безплатните периоди и кои - не.

Центърът за градска мобилност обяви дните, в които няма да има синя и зелена зона.

Почасовото платено паркиране няма да работи на 2 вълни - първо от 24 декември до 28 декември включително, и след това от 31 декември до 4 януари включително.

Така жители и гости на столицата ще се възползват от 10 дни безплатно паркиране в центъра.

Забраната за по-стари коли остава

Не се отменя обаче ограничението за автомобили от I и II екогрупана в зона „Малък ринг“ на Столичната община. Забраната за стари и замърсяващи коли в тези зони остава в сила и през презничния период, предаде bg on air.

Източник: БГНЕС

„Малкият ринг“ е ограден между бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, ул. „Опълченска“, бул. „Сливница“.

За автомобилите от I екогрупа забраната е за зона „Голям ринг“.

„Големият ринг“ е ограден между бул. „Сливница“, бул. „Данаил Николаев”, бул. „Ситняково“, бул. „Михай Еминеску“, бул. „П. Яворов“, бул. „Никола Й. Вапцаров“, ул. „Атанас Дуков“, ул. „Люба Величкова“, ул. „Сребърна“, бул. „Х. Ибсен“, бул. „П. Ю. Тодоров“, бул. „И. Е. Гешов“ и бул. „К. Величков“.

За хората, които живеят в обхвата на „Голям ринг“, за периода на забраната няма да имат право да преминават през обхвата на „Малък ринг“.

Забраната важи до 28 февруари 2026 г.