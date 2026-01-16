Знак срещу Пеевски и ръка към българските турци: Политолози за посланието на Радев да даде мандат на АПС

Очевиден знак срещу Делян Пеевски и протегната ръка към българските турци. Така политологът Слави Василев тълкува решението на президента Румен Радев да връчи третия мандат за съставяне на правителство на Алианса за права и свободи (АПС) на Ахмед Доган. Според Георги Харичзанов обаче посланието не е добро.

"Въпросът е дали не тръгваме по евтината плоскост като демонстрация срещу Пеевски, или има по-сложна и дълга игра с бавенето на мандата. Предстои да видим дали е само символично", коментира той.

Василев акцентира върху начина, по който президентът взима решенията. „Първо, той каза, че ще изненада. Второ, ако човек направи анализ и се опита да разбере какви са положителните и отрицателните черти на различните варианти, които бяха при президента, то въобще не е учудващо, че АПС е получило мандата. Иска да си остава вратата отворена и да не бъде асоцииран с "Възраждане" през следващите месеци“, смята той. И допълни, че АПС бе като че ли най-чистият вариант.

Според Харизанов плоскостта "Врагът на моя враг е мой приятел" станала причина в последните години много хора да променят рязко мнението си за Ахмед Доган. "Това е изключително странно, защото той си е същият", уточни Харизанов.

По думите му Радев е имал и други избори - например "Величие".

Журналистът Емилия Милчева изрази мнение, че не е имало как президентът да връчи мандата на ИТН, защото са част от управлението, "Величие" са в насипно състояние, а "Възраждане са конкуретни".