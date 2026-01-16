Спорт:

Знак срещу Пеевски и ръка към българските турци: Политолози за посланието на Радев да даде мандат на АПС

16 януари 2026, 08:55 часа 384 прочитания 0 коментара
Знак срещу Пеевски и ръка към българските турци: Политолози за посланието на Радев да даде мандат на АПС

Очевиден знак срещу Делян Пеевски и протегната ръка към българските турци. Така политологът Слави Василев тълкува решението на президента Румен Радев да връчи третия мандат за съставяне на правителство на Алианса за права и свободи (АПС) на Ахмед Доган. Според Георги Харичзанов обаче посланието не е добро.

ОЩЕ: "Канибалска коалиция" или 100% "Анти Пеевски" прави Радев с третия мандат?

"Въпросът е дали не тръгваме по евтината плоскост като демонстрация срещу Пеевски, или има по-сложна и дълга игра с бавенето на мандата. Предстои да видим дали е само символично", коментира той.

Василев акцентира върху начина, по който президентът взима решенията. „Първо, той каза, че ще изненада. Второ, ако човек направи анализ и се опита да разбере какви са положителните и отрицателните черти на различните варианти, които бяха при президента, то въобще не е учудващо, че АПС е получило мандата. Иска да си остава вратата отворена и да не бъде асоцииран с "Възраждане" през следващите месеци“, смята той. И допълни, че АПС бе като че ли най-чистият вариант.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Скача ли Радев на нож на предсрочните избори: Анализ на социолози

Според Харизанов плоскостта "Врагът на моя враг е мой приятел" станала причина в последните години много хора да променят рязко мнението си за Ахмед Доган. "Това е изключително странно, защото той си е същият", уточни Харизанов.

По думите му Радев е имал и други избори - например "Величие".

Журналистът Емилия Милчева изрази мнение, че не е имало как президентът да връчи мандата на ИТН, защото са част от управлението, "Величие" са в насипно състояние, а "Възраждане са конкуретни".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Ахмед Доган Делян Пеевски Румен Радев трети мандат АПС
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес