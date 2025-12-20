Физически сблъсък между двама мъже в Разградско завършил с насилствена смърт

Сигнал за тяло на мъж, открито на улица в заветското село Прелез (област Разград), е получен на тел.112 около 8.15 часа на 20 декември. Незабавно към мястото са били насочени полицейски екипи, които установили самоличността му – 41-годишен от селото, без жизнени показатели. При огледа медици и полицаи се натъкнали на следи от насилствена смърт – множество разкъсно-контузни рани, съсиреци от кръв и дири от влачене.

47-годишен мъж е направил самопризнания

"В хода на предприетите спешни и целенасочени оперативно-издирвателни действия" е установена съпричастността към извършеното деяние на 47-годишен мъж от Прелез, съобщиха от областната дирекция на МВР.

Той е направил самопризнания, като е разказал, че докато разхождал кучето си около 00.30 часа на 20 декември, бил провокиран и нападнат от жертвата. Във видимо нетрезво състояние, загиналият впоследствие мъж псувал, обиждал и правил опити да души съселянина си, който бил афектиран и започнал да му нанася удари с ръце, крака и дървена пръчка.

За случая е уведомен дежурен окръжен прокурор. Извършителят е задържан. Води се разследване за престъпление по чл.124, ал.1 от Наказателния кодекс, съобщиха още от Областната дирекция на МВР - Разград.

