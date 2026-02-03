Любопитно:

ГДБОП удари канал за внос на фалшиви пари у нас

03 февруари 2026, 23:17 часа 339 прочитания 0 коментара
ГДБОП удари канал за внос на фалшиви пари у нас

Канал за внос в страната на неистински парични знаци с високо качество е установен от ГДБОП след проведено разследване от служители на сектор "Фалшификации". В резултат на предприетите оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия, предприети съвместно със служители на Главна дирекция "Гранична полиция" и Агенция "Митници", на ГКПП "Капитан Андреево" е спрян за проверка влизащ в страната лек автомобил. Превозното средство с българска регистрация е управлявано от 52-годишен български гражданин. В него са открити десетки банкноти с номинали от 50 и 200 евро, както и 100-доларови банкноти.

Още: Марихуана в товарен камион: Спипаха 700 килограма

Операцията на границата е проведена на 28 януари 2026 г., под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково. По случая е образувано досъдебното производство. В качеството на обвиняем е привлечен водачът на автомобила за пренасяне на подправени парични знаци през границата - престъпление по чл. 244 ал.1 от НК.

Още: Акция на границата: България спря оръжейна пратка за Северна Македония

Спрямо него е била взета мярка за неотклонение "парична гаранция", наложена му е и забрана да напуска страната, освен с разрешение на Окръжна прокуратура - Хасково. Работата по случая продължава.

Още: ГДБОП: Ако ви звъннат индийци и пакистанци, не са от банката

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
евро ГДБОП фалшиви пари фалшиви евро долари
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес