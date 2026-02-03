Зеленски със загадъчно съобщение: Стратегията ни на преговорите се променя след снощната руска атака

Стратегията за преговаряне на украинския екип ще бъде променена след атаката на Русия тази нощ срещу украинските енергийни съоръжения, при която бяха използвани рекорден брой балистични ракети. Това обяви днес украинският президент Володимир Зеленски. "Днес имаше рекордни руски удари с балистични ракети. Имаше 28 крилати ракети, както и още 43 ракети от различни типове, които влизат в целта по балистична траектория и могат да бъдат свалени само от "Пейтриът", написа Зеленски в телеграм канала си.

"Това беше умишлено нападение срещу енергийната инфраструктура, при което бяха използвани рекорден брой балистични ракети", каза Зеленски. "Руската армия се възползва от предложението на САЩ за кратко преустановяване на ударите не за да подкрепи дипломацията, а за да натрупа запаси от ракети и да изчака най-студените дни на годината, когато температурите в големи части от Украйна падат под -20 °C ."

"Работата на нашия преговарящ екип ще бъде съответно коригирана", написа президентът.

Следващият кръг от мирните преговори между руски, американски и украински представители се очаква да започне утре, 4 февруари, в Абу Даби.

