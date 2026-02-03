Рюте осъди от Киев бруталните руски атаки и заговори за "твърда сила" (ВИДЕО)

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Киев на 3 февруари, след като през нощта Русия осъществи поредната мащабна атака срещу Украйна. Докато Киев и Москва се готвят за поредния кръг преговори в Абу Даби на 4 и 5 февруари, нидерландският бивш премиер изнесе реч на заседание на Върховната рада (украинския парламент), в която осъди Руската федерация за разминаване между думите и реалността.

„Пряко преговорите вече са в ход и това е важен напредък. Но руските атаки като тези от снощи не са знак за сериозно отношение към мира", заяви той в Радата: Марк Рюте с реч пред украинския парламент (ВИДЕО).

Припомнете си на какъв терор Русия подложи Украйна за поредна нощ в студените месеци: За Путин зимният терор е по-важен от преговорите: Русия мощно удари украински ТЕЦ-ове при -24 градуса (ВИДЕО).

It is important that the @SecGenNATO is with us in Ukraine at such a brutal moment of this war, when the Russians have once again disregarded the efforts of the American side.



Today, Russia carried out a record strike in terms of the use of ballistic missiles. There were 28… pic.twitter.com/cT34kYUf2R — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2026

НАТО иска "твърда сила", подкрепяща мира в Украйна

Рюте също така каза, че на Украйна трябва да бъдат предоставени силни гаранции за сигурност като част от мирното споразумение. „Трябва да знаете, че този мир ще бъде траен не защото са подписани документи, а защото има твърда сила, която го подкрепя“, добави той.

Някои европейски съюзници са обявили, че ще разположат войски в Украйна след постигането на споразумение, а САЩ се очаква да предоставят подкрепа, каза Рюте. Това ще включва „войски на земята, самолети във въздуха и кораби в Черно море“, добави той, цитиран от Kyiv Independent.

NATO's Rutte in Ukraine:



As soon as a peace agreement is reached, armed forces will appear, aircraft will be in the air, and there will be support at sea. pic.twitter.com/UpzcUoM6iH — Clash Report (@clashreport) February 3, 2026

Призив за помощ с оръжията

Рюте призова и за увеличаване на военната помощ за Украйна. „Знам, че спешно са необходими повече средства. И ние работим, за да гарантираме, че повече средства ще бъдат предоставени бързо чрез PURL (Приоритетен списък с нуждите на Украйна - инициатива, при която НАТО купува оръжия от САЩ за Украйна, бел. ред.) и чрез всички възможни средства. Призовавам съюзниците да потърсят в запасите си и да предложат всичко, което могат, за да задоволят нуждите на Украйна, особено в областта на противовъздушната отбрана".

На 21 януари Рюте заяви, че Украйна, а не Гренландия, трябва да бъде основният приоритет за НАТО. Президентът на САЩ Доналд Тръмп натиска датските и гренландските власти да продадат стратегически важния остров на САЩ, като не изключва използването на военна сила и заплашва с мита тези, които се противопоставят.

NATO's Rutte in Ukraine:



The world is focusing on events that could divide our attention, but Ukraine needs our support. pic.twitter.com/Q7YCidnoWe — Clash Report (@clashreport) February 3, 2026

