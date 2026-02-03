Саръбоюков в достойна битка с най-добрите: Взе бронза на силен турнир

Големият български талант в леката атлетика Божидар Саръбоюков продължава страхотното си представяне през 2026 година! Атлет номер 1 на страната ни за 2025-а се класира трети в скока на дължина на международния турнир Czech Indoor Gala в Острова (Чехия). Той се съревновава със световния шампион Матиа Фурлани и носителя на всички титли в дисциплината Милтиадис Тентоглу, с което затвърди добрата форма, в която се намира.

Божидар Саръбоюков в битка с Фурлани и Тентоглу

Саръбоюков постигна 8.21 метра в най-добрия си трети опит. Европейският шампион закрито от Апелдоорн 2025 стартира с 8.02, има 8.14 в петото си излизане в сектора и още три фаула. Възпитаникът на Димитър Карамфилов беше изпреварен само от италианеца Фурлани, който записа 8.30 (рекорд на турнира) и от гърка Тентоглу - 8.23 метра.

Фурлани и Саръбоюков се конкурираха за втори път през годината. Преди седмица Матиа Фурлани отново победи българина с 8.33 м срещу 8.15 м, като Божидар грабна среброто. Преди това българският талант ечели международния атлетически турнир “Локомотив” в Пловдив, като подобри личния си рекорд от 8.22 метра на 8.26 метра. Това е и покрит норматив за участие на Световното първенство в зала в Торун през март.

