Въздушна тревога в Киев по време на визитата на шефа на НАТО

Сирени за въздушна тревога проехтяха днес в Киев по време на визитата на генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Това съобщиха журналисти на АФП от мястото на събитието. "Заплаха от балистична ракета. Останете на закрито до края на тревогата", обяви кметството на украинската столица, докато по улиците на столицата се чуваха сирени.

АФП отбелязва, че не при всяка въздушна тревога има удари.

В Киев днес е на посещение и Никола Форисие, делегиран министър на Франция за външната търговия. Той пристигна малко след 05:00 ч. с влак от Полша и ще проведе серия от срещи за възстановяването на Украйна, информира БТА.

