30 минути и вечерята е готова: Най-вкусната супа от кайма и картофи

Супата от кайма и картофи е едно от онези домашни ястия, които съчетават простота и вкус в идеално балансирано блюдо. Приготвя се бързо, изисква съвсем достъпни продукти и в същото време носи онова усещане за уют и топлина, което само домашната кухня може да даде.

Това е супа, която със сигурност ще се превърне в любима на цялото семейство – засищаща, ароматна и подходяща за всеки сезон. В следващите редове ще видите как стъпка по стъпка да си я направите у дома, така че да получите вкусен резултат без много усилия.

Необходими съставки за супа от кайма и картофи

250-300 г свинско месо или кайма;

1 среден морков;

1 глава лук;

1 скилидка чесън;

малка връзка магданоз или целина;

4-5 средни картофа;

1 чаша ситно нарязано ранно зеле;

1 чаша ситно нарязан спанак;

сол, вода, растително масло;

смес от провансалски билки или любимата ви подправка за супа.

Как да си направим супа от кайма и картофи, стъпка по стъпка

Използвайте готова кайма или бързо прекарайте парче свинско месо през месомелачка с фина решетка. Изсипете една супена лъжица рафинирано растително масло в тенджера. След това добавете лук, нарязан на тънки полукръгчета, и счукана скилидка чесън. Запържете за 3 минути, добавете охладената кайма. Запържете каймата с лук и чесън за 5-7 минути. Каймата трябва да се омеси с шпатула, за да не се образуват бучки.

Нарежете ситно стъблата и листата от магданоз и ги добавете към каймата. Можете да замените магданоза с целина или да използвате по малко и от двете. Измийте морковите с четка, остържете ги и ги настържете на едро ренде за зеленчуци. Добавете настърганите моркови в тигана. Запържете зеленчуците с каймата на силен огън за още няколко минути.

Остържете младите картофи с нож или ги измийте с гъба с абразивен слой. Нарежете големите картофи на 4 части, малките на две. Настържете ранното зеле на тънко. Сложете зелето и картофите в тенджера. Залейте с около литър вряла вода, ако имате готов месен или пилешки бульон, използвайте него. Загрейте супата до кипене, добавете сол на вкус. Варете на слаб огън 15 минути или докато картофите са готови.

Откъснете листата на спанака от стъблата, накиснете ги в студена вода, за да отмиете мръсотията. Съберете спанака на топка, изстискайте го и го нарежете на ситно. 5 минути преди супата да е готова, прибавете спанака в тенджерата и отново загрейте супата, докато заври. Можете да използвате замразен спанак или всякакви градински зеленчуци в рецептата. Например, листенца от цвекло или репички.

Готовата супа се сваля от котлона и се оставя да престои 5 минути. Вечерята е готова след половин час! Разсипете супата в купички, подправете със заквасена сметана или кисело мляко, овкусете със смлян черен пипер и сервирайте веднага с пресен хляб.

Купата гореща супа не е някаква бърза храна. Не бъдете мързеливи, защото обелването на зеленчуците отнема толкова малко време, а всичко останало се случва в тенджерата, сякаш по магия. Комплект сезонни зеленчуци е винаги под ръка, съберете ги в различни варианти. Можете да добавите паста или спагети, можете да добавите шепа червена леща или киноа, за да получите по-засищаща супа за деня.

Добър апетит!

