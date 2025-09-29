Войната в Украйна:

Едно време кифлите си бяха със сирене - ето как се правеха

29 септември 2025, 23:59 часа 0 коментара
Едно време кифлите си бяха със сирене - ето как се правеха

Съдържание:

Кифлите със сирене носят вкус на домашен уют и детски спомени. Те винаги са били любимо печиво – меки, ароматни и със златиста коричка. Всяко поколение пази своята тайна в приготвянето, но основата остава непроменена: добре втасало тесто и щедра плънка. Именно в тези простички стъпки се крие чарът на истинските кифли от едно време.

Какво отличава старите кифли със сирене?

Силата им е в мекото, добре втасало тесто и умерено соленото сирене. Прясното мляко прави тестото по-нежно, а малка щипка захар помага на маята и балансира вкуса. Смес от масло и олио дава аромат и еластичност, без тежест. Оставянето на оформените кифли да втасат втори път гарантира добър обем и нежна коричка.

Пухкави като памук солени кифлички със сирене и кашкавал

Необходими продукти (за около 24 средни кифли)

  • 600 г бяло брашно (тип 500), пресято
  • 250 мл прясно мляко, хладко
  • 7 г суха мая (или 20 г прясна)
  • 2 яйца (1 за тестото, 1 жълтък за намазване)
  • 60 мл олио + 40 г масло, разтопено
  • 1 ч. л. захар
  • 1 ч. л. сол
  • 300-350 г бяло саламурено сирене, натрошено
  • по желание: сусам за поръсване

Най-пухкавите кифлички със сирене - вкус като от едно време

Подготовка на тестото

  1. В купа смесете хладкото мляко, захарта и маята. Оставете 5-10 минути да шупне.
  2. Добавете 1 яйце, солта, олиото и разтопеното масло. Разбъркайте.
  3. Прибавяйте брашното на части и омесете меко, слабо лепкаво тесто. Омесването да е около 8-10 минути до гладка повърхност.
  4. Поставете в намазнена купа, покрийте и оставете да втаса до удвояване на обема (около 60 минути на топло място).

кифлички

Оформяне и пълнеж

  1. Разделете тестото на 3-4 топки. Разточете всяка на кръг с дебелина 3-4 мм.
  2. Нарежете на триъгълници (8 парчета от кръг). В широката част сложете по 1-2 ч. л. натрошено сирене.
  3. Завийте към върха, оформяйки кифла. Подредете в тава с хартия за печене.
  4. Оставете оформените кифли да втасат втори път 20-30 минути, докато леко се надуят.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Меки кифлички със сирене, поръсени със сусам: Много вкусни!

Печене и довършителни щрихи

Намажете кифлите с жълтък, разбит с лъжица мляко. Поръсете със сусам по желание. Печете на 180-190°C за 18-22 минути до равномерен златист цвят. Ако горят бързо, покрийте рехаво с хартия в края. Извадете и оставете на решетка за 10 минути – така коричката остава тънка и нежна.

кифличка

Тънкости от едно време

  • Млякото да е хладко, не горещо, за да не повреди маята.
  • Щипката захар е за маята, кифлите не стават сладки; ако сиренето е солено, не добавяйте допълнителна сол.
  • Масло + олио дава аромат и гъвкавост; само масло може да прегори, само олио – да стане тежко.
  • Второто втасване е задължително за въздушност и фин купол.

Най-лесната и бърза рецепта за кифлички със сирене

Чести грешки и как да ги избегнете

Плоски кифли: недостатъчно втасване или студено тесто – удължете времето на топло място.

Сухи кифли: твърдо тесто или прекалено печене – омесете по-меко и следете цвета.

Суров център: прекалено едри кифли или ниска температура – правете еднакъв размер и печете на стабилни 180-190°C.

Разтичане на плънката: поставяйте сиренето по-навътре и навивайте стегнато.

кифлички

Сервиране и съхранение

Поднесете кифлите леко топли – ароматът е най-силен. Подхождат си с айрян или доматена салата. Съхранявайте в кутия 24-36 часа на стайна температура или замразете до месец; затоплят се за 6-8 минути във фурна на 160°C. За закуска може да ги разрежете и намажете с малко масло или лъжичка извара.

Бутер кифлички със сирена за закуска: Уникално вкусни

Пропорции и контрол на влагата

При класическо тесто целете хидратация около 40-45% спрямо брашното, като млякото е основната течност. Тестото трябва да е меко и леко лепкаво, но да се отделя от плота при омесване. Ако се рони, добавете лъжица мляко; ако се размазва, прибавете лъжица брашно. Почивката след омесване улеснява разточването и дава по-равномерен обем.

Бързи и лесни мини кифлички със сирене и кашкавал

Малки добавки с голям ефект

Щипка сода в млякото слага фин тласък на втасването и прави трохата по-ефирна. Една лъжица кисело мляко в заливката за намазване с жълтък дава лъскава коричка. Поръска от сусам или мак добавя аромат и леко хрупкава текстура, позната от училищните лавки.

Класическите кифли със сирене са въпрос на търпение и точни стъпки. Добре втасало тесто, умерено сирене и равномерно печене дават познатата пухкавина и тънка коричка. С тази основа можете да предадете вкуса нататък – от вас към следващото поколение. Простотата е сила, когато продуктите са качествени и работите спокойно.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Денис Витанов
Денис Витанов Отговорен редактор
Сирене кифли кифлички кифла
Още от Рецепти
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес