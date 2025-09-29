Едно време кифлите си бяха със сирене - ето как се правеха

Кифлите със сирене носят вкус на домашен уют и детски спомени. Те винаги са били любимо печиво – меки, ароматни и със златиста коричка. Всяко поколение пази своята тайна в приготвянето, но основата остава непроменена: добре втасало тесто и щедра плънка. Именно в тези простички стъпки се крие чарът на истинските кифли от едно време.

Какво отличава старите кифли със сирене?

Силата им е в мекото, добре втасало тесто и умерено соленото сирене. Прясното мляко прави тестото по-нежно, а малка щипка захар помага на маята и балансира вкуса. Смес от масло и олио дава аромат и еластичност, без тежест. Оставянето на оформените кифли да втасат втори път гарантира добър обем и нежна коричка.

Пухкави като памук солени кифлички със сирене и кашкавал

Необходими продукти (за около 24 средни кифли)

600 г бяло брашно (тип 500), пресято

250 мл прясно мляко, хладко

7 г суха мая (или 20 г прясна)

2 яйца (1 за тестото, 1 жълтък за намазване)

60 мл олио + 40 г масло, разтопено

1 ч. л. захар

1 ч. л. сол

300-350 г бяло саламурено сирене, натрошено

по желание: сусам за поръсване

Най-пухкавите кифлички със сирене - вкус като от едно време

Подготовка на тестото

В купа смесете хладкото мляко, захарта и маята. Оставете 5-10 минути да шупне. Добавете 1 яйце, солта, олиото и разтопеното масло. Разбъркайте. Прибавяйте брашното на части и омесете меко, слабо лепкаво тесто. Омесването да е около 8-10 минути до гладка повърхност. Поставете в намазнена купа, покрийте и оставете да втаса до удвояване на обема (около 60 минути на топло място).

Оформяне и пълнеж

Разделете тестото на 3-4 топки. Разточете всяка на кръг с дебелина 3-4 мм. Нарежете на триъгълници (8 парчета от кръг). В широката част сложете по 1-2 ч. л. натрошено сирене. Завийте към върха, оформяйки кифла. Подредете в тава с хартия за печене. Оставете оформените кифли да втасат втори път 20-30 минути, докато леко се надуят.

Меки кифлички със сирене, поръсени със сусам: Много вкусни!

Печене и довършителни щрихи

Намажете кифлите с жълтък, разбит с лъжица мляко. Поръсете със сусам по желание. Печете на 180-190°C за 18-22 минути до равномерен златист цвят. Ако горят бързо, покрийте рехаво с хартия в края. Извадете и оставете на решетка за 10 минути – така коричката остава тънка и нежна.

Тънкости от едно време

Млякото да е хладко, не горещо, за да не повреди маята.

Щипката захар е за маята, кифлите не стават сладки; ако сиренето е солено, не добавяйте допълнителна сол.

Масло + олио дава аромат и гъвкавост; само масло може да прегори, само олио – да стане тежко.

Второто втасване е задължително за въздушност и фин купол.

Най-лесната и бърза рецепта за кифлички със сирене

Чести грешки и как да ги избегнете

Плоски кифли: недостатъчно втасване или студено тесто – удължете времето на топло място.

Сухи кифли: твърдо тесто или прекалено печене – омесете по-меко и следете цвета.

Суров център: прекалено едри кифли или ниска температура – правете еднакъв размер и печете на стабилни 180-190°C.

Разтичане на плънката: поставяйте сиренето по-навътре и навивайте стегнато.

Сервиране и съхранение

Поднесете кифлите леко топли – ароматът е най-силен. Подхождат си с айрян или доматена салата. Съхранявайте в кутия 24-36 часа на стайна температура или замразете до месец; затоплят се за 6-8 минути във фурна на 160°C. За закуска може да ги разрежете и намажете с малко масло или лъжичка извара.

Бутер кифлички със сирена за закуска: Уникално вкусни

Пропорции и контрол на влагата

При класическо тесто целете хидратация около 40-45% спрямо брашното, като млякото е основната течност. Тестото трябва да е меко и леко лепкаво, но да се отделя от плота при омесване. Ако се рони, добавете лъжица мляко; ако се размазва, прибавете лъжица брашно. Почивката след омесване улеснява разточването и дава по-равномерен обем.

Бързи и лесни мини кифлички със сирене и кашкавал

Малки добавки с голям ефект

Щипка сода в млякото слага фин тласък на втасването и прави трохата по-ефирна. Една лъжица кисело мляко в заливката за намазване с жълтък дава лъскава коричка. Поръска от сусам или мак добавя аромат и леко хрупкава текстура, позната от училищните лавки.

Класическите кифли със сирене са въпрос на търпение и точни стъпки. Добре втасало тесто, умерено сирене и равномерно печене дават познатата пухкавина и тънка коричка. С тази основа можете да предадете вкуса нататък – от вас към следващото поколение. Простотата е сила, когато продуктите са качествени и работите спокойно.