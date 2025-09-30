"Много близо сме до споразумение за Газа": Какво предвижда планът на Тръмп за Близкия изток? (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е „много близо“ до осигуряване на мир в Газа. Изявлението му дойде, след като той се срещна с израелския премиер Бенямин Нетаняху и представи 20-точков мирен план. „Нещата, които се случват от стотици години и хиляди години, ще бъдат, поне много, много близо до разрешаване, а мисля, че сме повече от много близо и искам да благодаря на Биби, че наистина се включи и свърши своята работа“, каза той пред репортери, като назова Нетаняху с прякора му.

The White House has unveiled a peace plan to end the war in the Gaza Strip



The 20-point program was published by the RapidResponse47 account, which presents itself as the official rapid response channel of the Trump administration.

От своя страна Нетаняху обяви, че ще направи всичко, което е необходимо, за да защити Израел. „Никога няма да забравим ужасите от 7 октомври. Ще направим всичко необходимо, за да сме сигурни, че те няма да се повторят“, категоричен бе той.

Netanyahu — at a meeting with Trump, who is seeking to reconcile Gaza and Israel:



💥 “We will never forget the horrors of October 7th. We will do whatever is necessary to make sure they don’t happen again.”



Meanwhile, a Hamas official told Reuters that the group has not yet

„Ако Хамас отхвърли вашия план, господин Президент, или ако уж го приемат и след това правят всичко, за да го провалят, тогава Израел ще довърши работата сам“, каза още Нетаняху.

NOW - Netanyahu on Gaza peace: "If Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself." pic.twitter.com/VnLvw8Ipk3 — Disclose.tv (@disclosetv) September 29, 2025

Тръмп заяви в понеделник, че Израел ще има неговата „пълна подкрепа“ да унищожи "Хамас", ако въоръжената палестинска групировка отхвърли 20-точково мирно предложение, представено от Вашингтон. „Израел би имал пълната ми подкрепа, за да завърши работата по унищожаването на заплахата от „Хамас“, но се надявам, че ще постигнем споразумение за мир и ако „Хамас“ отхвърли споразумението, което винаги е възможно, ще е единствен. Всички останали са го приели, но имам чувството, че ще имаме положителен отговор“, каза Тръмп, говорейки заедно с Нетаняху в Белия дом. „Ако не, тогава, както знаете, Биби ще има пълната ни подкрепа за това, което трябва да се направи“, подчерта Тръмп, обръщайки се към Нетаняху. „Всички разбират, че крайният резултат трябва да бъде премахването на всяка опасност в региона, а опасността идва от „Хамас“, каза Тръмп.

Планът, който Тръмп разпространи сред арабските лидери, беше публикуван след срещата му с Нетаняху във Вашингтон. Тръмп заяви на пресконференция, че Нетаняху се е съгласил с плана, който предвижда незабавно прекратяване на огъня, последвано от разоръжаване на „Хамас“ и изтегляне на Израел. "Хамас" също все още не е дал одобрението си. Тръмп каза, че одобрението от всички страни е „много близо“.

Какъв е планът на Тръмп за Газа?

Белият дом публикува плана от 20 точки за уреждане на проблема в Газа, който предвижда временно външно управление с международно участие под ръководството на Доналд Тръмп. Тръмп казва, че планът е получил предложения от „толкова много страни“, включително Саудитска Арабия, Катар, Йордания и Египет.

Арабските и мюсюлманските страни са се ангажирали да „демилитаризират Газа“ като част от плана, заяви Тръмп, добавяйки, че Нетаняху ще има подкрепата на САЩ, за да „направи каквото трябва“, за да „унищожи“ "Хамас".

Планът не предвижда принудително разселване на жителите на палестинския анклав според документа, публикуван от Белия дом. „Никой няма да бъде принуден да напусне Газа, а тези, които желаят да напуснат, ще могат да го направят и да се върнат свободно“, се казва в публикувания план. „Ще насърчаваме хората да останат и ще им предлагаме възможността да изградят по-добра Газа“, се посочва още в документа.

Американските предложения за уреждане на проблема в Ивицата Газа не предвиждат анексиране или окупация на палестинския анклав от Израел, но призовават за разполагане на „международни стабилизационни сили“ там. „Израел няма да окупира или анексира Газа“, се казва в документа. „Съединените щати ще работят с арабски и други международни партньори за създаване на временни международни стабилизационни сили и незабавното им разполагане в Газа“, се казва в плана.

Това също така потвърждава, че според Вашингтон радикалното палестинско движение „Хамас" и други групировки са съгласни да не играят никаква роля в управлението на Газа, пряко или косвено, под каквато и да е форма.

Планът бе публикуван на срещата на Доналд Тръмп с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Това е планът, който американският президент бе разпространил сред арабските лидери миналата седмица по време на срещата им в Ню Йорк в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Предложеният план включва „съвет за мир“, който да наблюдава изпълнението му, начело с Тръмп, който твърди, че бившият британски премиер Тони Блеър също ще участва.

