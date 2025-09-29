Първи сняг падна у нас (ВИДЕО)

Войната в Украйна:

29 септември 2025, 21:45 часа 644 прочитания 0 коментара
Заваля първият сняг на връх Мусала в Рила. Хижари публикуваха в социалните мрежи снимки с бялата покривка от хижата. Днес над страната преобладаваше облачно време. На много места с прекъсване превалява дъжд. В планинските райони прогнозите бяха, че валежите ще са по-продължителни и по-значителни по количество. На места прогнозите за сняг се оказаха верни.

Във вторник и сряда над по-голямата част от страната облачността ще е значителна, слаб дъжд ще превали само на отделни места в планинските райони. Дневните температури слабо ще се повишат и на места ще надхвърлят 20°, но сутрешните ще бъдат ниски.

