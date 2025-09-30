По-високи данъци и акцизи, огромни разходи за отбрана: Внесоха проектобюджета на Русия

Правителството на Руската федерация внесе за разглеждане в Държавната дума законопроект за бюджета за 2026 г. и за плановия период от 2027 до 2028 г. Бюджетът е представен на два компактдиска. От обяснителната бележка към законопроекта става ясно, че дефицитът на бюджета за 2025 г. ще възлезе на 5,7 трилиона рубли или 2,6% от БВП.

Според документа, през 2026 г. властите ще похарчат 12,93 трилиона рубли за раздел „Национална отбрана”, от които 84% ще бъдат изразходвани за неизвестни цели – данните са секретни. През 2027 г. за отбрана ще бъдат похарчени над 13,5 трилиона рубли, а през 2028 г. – над 13 трилиона рубли. Заедно с разходите за „Национална сигурност“ общите разходи за армията, полицията и специалните служби през следващата година ще възлязат на 16,84 трилиона рубли, или 38% от всички разходи. Общо през 2026 г. властите планират да похарчат по неизвестни проекти – данните отново са засекретени – 12,71 трилиона рубли, или 28,8% от всички разходи.

В проектобюджета е посочено и увеличение на ДДС от 20% на 22%, за което по-рано заяви Министерството на финансите. Освен това, от 1 януари 2026 г. в Русия ще се повишат акцизите върху алкохола, става ясно от проекта за изменения в Данъчния кодекс. Така, например, за напитки с алкохолно съдържание над 18 градуса ставката ще бъде 824 рубли за литър безводен етилов спирт. В момента тя е 740 рубли.

За литър вино акцизът ще се увеличи от 113 на 148 рубли, за пенливо вино — от 125 на 160 рубли. За бира и сайдер със съдържание на алкохол до 8,6% ставката ще се увеличи от 30 на 33 рубли за литър.

