МААЕ: Вече шест дни украинската АЕЦ "Запорожие" е без външно електроснабдяване

Украинската атомна електроцентрала „Запорожие“ е без външно електроснабдяване от шест дни. Това написа в публикация в „Екс“ генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, цитиран от Ройтерс. Той каза, че се е срещнал с украинския министър на външните работи Андрий Сибига във Варшава и двамата са обменили мнения относно атомната електроцентрала. Той добави, че МААЕ оказва помощ на работата за възстановяване на електроснабдяването.

Колко дълго може да издържи така АЕЦ Запорожие?

След аварията в ядрения реактор Фукушима Даичи в Япония през 2011 г., европейските регулаторни органи проведоха стрес тестове, които показаха, че една атомна електроцентрала би трябвало да може да работи без външно захранване в продължение на 72 часа. Украински източници отбелязват, че не са правени тестове за по-дълъг от този срок.

Системите за охлаждане и безопасност са натоварени и експертите предупреждават, че ако генераторите се повредят, горивото ще прегрее. Това може да доведе до повторение на катастрофата във Фукушима, където спирането на реакторите и повредата на генераторите доведоха до разтопяване на три реактора и евакуация на 100 000 души.

Русия твърди, че има достатъчно дизелово гориво за захранване на генераторите за 20 дни без презареждане. Рафаел Гроси обаче бе категоричен, че загубата на външно захранване "увеличава вероятността от ядрен инцидент".

Призив за деокупация

Атомната електроцентрала в Южна Украйна е под руски контрол от началото на войната и всяка от двете страни многократно е обвинявала другата, че я обстрелва. Преди дни 69-ата Генерална конференция на Международната агенция за атомна енергия прие резолюция, озаглавена „Ядрена безопасност, физическа ядрена безопасност и гаранции в Украйна“. Документът, подкрепен от 62 държави членки, призова Руската федерация да деокупира и демилитаризира незабавно АЕЦ „Запорожие“ и да я върне под пълния контрол на украинските власти.

