Военна помощ: Украйна получава и шведски изтребители Gripen

Украински генерал съобщи, че се „очакват“ допълнителни доставки на самолети F-16, както и на френските Mirage и шведските Gripen. Генерал-лейтенант Иван Хаврилюк отказа да уточни кога ще бъдат доставени те. „Когато ги видите във въздуха над Украйна, тогава ще разберете“, отговори лаконично той на журналистически въпрос относно евентуалния срок, в който те ще бъдат получени от Киев.

От лятото насам оръжия от Съединените щати идват в Украйна чрез нова програма, наречена PURL. Според нея, европейските съюзници купуват оръжия от Съединените щати и ги прехвърлят в Киев. Редица страни от ЕС и Канада вече се споразумяха да предоставят общо 2 милиарда долара.

Първите доставки по този механизъм, според Гаврилюк, вече са пристигнали в Украйна. Той, обаче, не крие, че обемите и темпото са намалели. „Преди, по силата на Пакетите за президентска помощ, получавахме помощ от САЩ ритмично и в по-големи обеми. Днешната система, когато европейските държави купуват оръжия за нас от американците, изисква определено време. Колкото повече звена има във веригата, толкова повече време се губи“, обясни генералът.