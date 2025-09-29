Войната в Украйна:

Военна помощ: Украйна получава и шведски изтребители Gripen

29 септември 2025, 20:10 часа 136 прочитания 0 коментара
Военна помощ: Украйна получава и шведски изтребители Gripen

Украински генерал съобщи, че се „очакват“ допълнителни доставки на самолети F-16, както и на френските Mirage и шведските Gripen. Генерал-лейтенант Иван Хаврилюк отказа да уточни кога ще бъдат доставени те. „Когато ги видите във въздуха над Украйна, тогава ще разберете“, отговори лаконично той на журналистически въпрос относно евентуалния срок, в който те ще бъдат получени от Киев.

Още: Поредна провокация? Вдигнаха самолети "Грипен" заради руски изтребители край Латвия

От лятото насам оръжия от Съединените щати идват в Украйна чрез нова програма, наречена PURL. Според нея, европейските съюзници купуват оръжия от Съединените щати и ги прехвърлят в Киев. Редица страни от ЕС и Канада вече се споразумяха да предоставят общо 2 милиарда долара.

Още: Още нови изтребители: Швеция е военен Дядо Коледа за Украйна (ВИДЕО)

Първите доставки по този механизъм, според Гаврилюк, вече са пристигнали в Украйна. Той, обаче, не крие, че обемите и темпото са намалели. „Преди, по силата на Пакетите за президентска помощ, получавахме помощ от САЩ ритмично и в по-големи обеми. Днешната система, когато европейските държави купуват оръжия за нас от американците, изисква определено време. Колкото повече звена има във веригата, толкова повече време се губи“, обясни генералът.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
изтребители Gripen Грипен Saab Gripen война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес