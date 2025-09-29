Орбан: Украйна не е независима страна, държи се благодарение на нас (ВИДЕО)

Унгарският премиер Виктор Орбан отново постави под съмнение суверенитета на Украйна. В интервю той обяви, че тя „не е напълно независима“ поради западната военна подкрепа и не бива да се държи „сякаш е напълно суверена.“ Повод за изявлението му е изказаното от Зеленски твърдение, че е възможно унгарски дронове да са летели с разузнавателна мисия край границата на страната.

„Украйна не е във война с Унгария, а с Русия, така че трябва да се справя с дроновете по източната си граница. От другата страна са натовски страни, тази част е безопасна., никой няма да ги нападне отсам. Не знам поляците, румънците, унгарците, словаците или българите да искат да я атакуват. В това няма смисъл и няма никакво значение. Нека допуснем, че дроновете са навлезнали няколко метра, какво от това? Украйна не е независима страна, тя не е суверена. Украйна се държи благодарение на нас, на Запада, ние им даваме оръжията. Украйна не трябва да се държи като суверена страна. Тя загуби една пета от територията си във войната с Русия, руснаците им я взеха. Там суверенитетът им свършва. Останалата част се поддържа от нас“, каза той.

Hungarian PM Orban once again questioned Ukraine’s sovereignty, claiming it is “not fully independent” because of Western military support and should not behave “as if it were completely sovereign.”



Kremlin propaganda. pic.twitter.com/FWPcy9w7mD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 29, 2025

„Ако утре, например, Западът реши, ние решим, да не дадем нито един форинт, тя е загубина. Край, свършена е. Трябва да гледаме на това малко по-сериозно. Тези 2, 3 или 4 дрона, които може дори да не са преминали границата, не са въпросът, с който украинците би трябвало да се занимават“, каза Орбан.

