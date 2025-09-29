Най-важните новини за деня: 29 септември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 29 септември 2025 г.

"ДОГОДИНА РЕЖИМ НА ВОДАТА В ПЛЕВЕН НЯМА ДА ИМА": ЖЕЛЯЗКОВ ЗАЛАГА АВТОРИТЕТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

Поемаме отговорността за това. Режим няма да има догодина. Това каза министър-председателят Росен Желязков по време на брифинг в Плевен, където ще участва в кризисния щаб за безводието. Той увери, че в момента се залага авторитета на правителството, за да може този въпрос да бъде решен. "Догодина не трябва да има режим и това е нашата отговорност. Ние воюваме с природата, но първо трябва да отвоюваме безхаберието на институциите от последните години и да покажем, че те могат да работят. Защо иначе трябва да има редовно правителство? Да оставим природата да ни решава всички проблеми и социални, и полотически?", коментира Желязков.

КОНЦЕСИИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО: КАРАДЖОВ ЗА АМ "РИЛА" И С ДОБРИ НОВИНИ ЗА КОРИДОР 8

"Част от магистралата "Рила" от Дупница през Кюстендил до Гюешево ще бъде дадена на концесия и на 1 октомври ще бъде сложено началото на този процес", каза вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов по време на пресконференция в Кюстендил във връзка с автомагистрала „Рила“, която е планирана да започва от ГКПП Гюешево и да свързва градовете Кюстендил, Дупница и Самоков с АМ "Тракия", АМ "Хемус" и АМ "Струма" и да бъде част от европейския транспортен коридор 8.

"ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" И ЩЕ ОСТАНАТ ЛИ ХОРАТА ОТ "ДРУЖБА" НА СТУДЕНО": МЕРКИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИЯ МИНИСТЪР

Министърът на енергетиката Жечо Станков коментира в предаването "Защо, господин министър?" по bTV готовността на страната за зимата, проблемите с „Топлофикация София“, енергийната независимост и стабилността на правителството. Според Станков решението за мащабни ремонти и спиране на топлоподаването за 90 дни към над 120 сгради в столичния „Дружба-2“ е недопустимо. Той уточни, че е възложил контрол и е изискал от общинското дружество „Топлофикация София“ и Столичния общински съвет да сведат прекъсванията до максимум 3–7 дни за отделни блокове.

ВОЛЕЙБОЛНИЯТ ПРИМЕР: "ГОВОРИМ КАТО ПОСТИГНЕМ НЕЩО" - НОВИЯТ ТРЕНЬОР НА НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР ПО ФУТБОЛ И ВИЗИЯТА МУ

Правил съм паралелите, защото преди години съм тренирал 2 години волейбол. Тогава защото нямаше толкова хора, от два набора се правеше един. Това опитах да го приложа и в младежките ни отбори – това е една от причините да се класираме на европейско първенство (за младежи) през 2014 години. Думите са на новия ни национален селекционер по футбол Александър Димитров.

МОЛДОВА ИЗБРА ЕВРОПЕЙСКА ПЕРСПЕКТИВА - ЩЕ СТИГНАТ ЛИ ОБАЧЕ ГЛАСОВЕТЕ? (ВИДЕО)

В новия парламент на Молдова се очертава да влязат пет политически субекта – три партии и две коалиции, според частичните предварителни резултати, обявени от Централната избирателна комисия (ЦИК), която публикува данните в реално време.

ТАЙНАТА "АРМИЯ" НА РУСИЯ НА БАЛКАНИТЕ: ПОДРОБНОСТИ ЗА ПАРАВОЕННОТО УЧИЛИЩЕ В СЪРБИЯ И ПЪРВАТА МУ ЦЕЛ

Руско паравоенно училище разкриха в Сърбия през изминалата седмица. Всичко започна след като десетки хора бяха арестувани в Молдова и обвинени в заговор за организиране на „масови безредици“, а след това се оказа, че те са преминали бойна подготовка в Сърбия. Последваха и арести в самата Сърбия, като там бяха задържани двама души. Става въпрос за 35-годишният Лазар Попович и 47-годишният Саво Стеванович, за които се твърди, че са свързани с финансирането и организирането на руски паравоенни тренировъчни лагери за молдовци и румънци на територията на Лозница. Те са заподозрени, че са обучавали над 150 молдовски и румънски граждани за подбуждане към безредици след молдовските избори.

ТРЪМП Е РАЗРЕШИЛ ДАЛЕКОБОЙНИ УДАРИ ПО РУСИЯ, ТВЪРДИ ПРАТЕНИКЪТ МУ ЗА УКРАЙНА. ТЕЖКА СИТУАЦИЯ ЗА ВСУ В КУПЯНСК (ОБЗОР - ВИДЕО)

Отговорът е "да" - така Кийт Келог, специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Украйна, отговори на въпрос дали Киев е получил разрешение от САЩ да нанася далекобойни удари по Руската федерация. "Мисля, че прочитайки всичко, което той (Тръмп - бел. ред.) каза, това, което казаха вицепрезидентът Ванс и държавният секретар Рубио, отговорът е "да". Използвайте възможността да нанасяте удари на голямо разстояние. Никакви убежища не съществуват", са точните думи на Келог в интервю за Fox News.

РУСКАТА ПРОПАГАНДА КАТО ВОЕННО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ: КАК ДА НАКАРАМЕ ПРОПАГАНДИСТИТЕ ДА ОТГОВАРЯТ ЗА НЕГО

Пропагандата играе важна роля в руската инвазия в Украйна. Редица руски пропагандатори, сред които известни медийни личности, използват ужасяващ език, описвайки украинците включително като "нечовеци". Ще бъдат ли подведени те под отговорност или ще избегнат отговорността за думите си, позовавайки се на "свободата на словото" в своя защита? Кога точно думите се превръщат във военни престъпления, пита Петер Померанцев, британски журналист, роден в Украйна, и старши сътрудник в Института SNF Agora към университета "Джонс Хопкинс".

И МЕКСИКАНСКИТЕ НАРКОКАРТЕЛИ СЕ УЧАТ НА ВОЙНА С ДРОНОВЕ ОТ УКРАЙНА

Мексиканските разузнавателни служби предупредиха Украйна по-рано това лято, че мексикански доброволци са се присъединили към Международния легион не от солидарност, а за да получат обучение за работа с бойни дронове в полза на наркокартелите у дома, според юлски доклад на френското издание Intelligence Online.

ПУТИН Е В СИТУАЦИЯТА НА ХИТЛЕР ОТ ЛЯТОТО НА 1941 Г.

Сегашната ситуация, в която се оказа Руската федерация, е в много отношения подобна на ситуацията, в която се озова Третият райх през лятото на 1941 г., което принуди Хитлер да нападне СССР. Затова в Кремъл си блъскат главите над въпроса дали да атакуват НАТО или не, и ако не го атакуват, тогава какво следва.

ПЕТРОЛ ГАЗИ, ЖАДНА ХОДИ: БАВНО И СИГУРНО САНКЦИИТЕ ЗАДУШАВАТ РУСИЯ

Не е тайна, че поне 50% от руския държавен бюджет се пълнят от приходите от продажба на петрол и газ, като перото на петрола е най-голямото в цялата „торта“ на руските приходи. Само че опасността в средносрочен и дългосрочен план това парче от въпросната торта да се свие драстично е огромна – това показва анализ на The Wall Street Journal. Един от авторите, работили по материала, е българин – Георги Канчев, кореспондент на американската медия, който работи от Берлин.

"ХАМАС" БЕРЕ ДУША – ЕДИНСТВЕНАТА ИМ КАРТА СА ЗАЛОЖНИЦИТЕ": МОХАМЕД ХАЛАФ ЗА СИТУАЦИЯТА В ГАЗА (ВИДЕО)

"Хамас" няма друг изход. Бере душа като организация. Лидерите много добре осъзнават, че идва техният край и затова единственото нещо, което могат да разграбват , остават заложниците", заяви журналистът и университетски преподавател Мохамед Халаф в интервю за Студио Actualno. По думите му движението вече губи позиции сред арабските и мюсюлманските държави, които постигат консенсус, че "Хамас" не трябва да има никаква политическа или военна роля в бъдещето на Газа. "В същото време те са взели цялото население на Газа като заложници. Това е проблемът", добави Халаф.

МИР В ГАЗА: ТРЪМП ИЗКУШАВА НЕТАНЯХУ С ПЛАН, НО ПРОБЛЕМЪТ НЕ Е В ПРЕМИЕРА НА ИЗРАЕЛ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще предложи нов мирен план за прекратяване на войната между Израел и "Хамас" в Ивицата Газа по време на преговорите в Белия дом с израелския премиер Бенямин Нетаняху в понеделник, 29 септември. Републиканецът изрази оптимизъм за постигането на споразумение, като в петък заяви пред журналисти: "Мисля, че имаме сделка". Нетаняху обаче каза в неделя, че тя "все още не е финализирана", а "Хамас" заяви, че не са получили предложението официално.