На военно учение: Украйна помага на Дания в неутрализирането на вражески дронове

В Дания започнаха съвместни учения "Криле на отбраната", в които заедно с датските военни участват и украински специалисти. Заедно те работят над противодействието на ударните дронове. Украински военни пристигнаха в Дания, за да подкрепят партньорите в ситуацията, свързана с появата на неизвестни безпилотни летателни апарати над страната.

През цялата седмица участниците ще работят по практически задачи, ще споделят знания и опит, ще подобрят готовността и усъвършенстват възможностите за въздушна заплаха. "Подобни обучения са важна стъпка за укрепване на съвместимостта на Въоръжените сили на Украйна и Дания и правят държавите ни по-силни в съвместното стремеж към мир и сигурност", обявиха от Генералния щаб на украинските въоръжени сили.

