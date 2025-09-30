Войната в Украйна:

На военно учение: Украйна помага на Дания в неутрализирането на вражески дронове

30 септември 2025, 01:28 часа 315 прочитания 0 коментара
В Дания започнаха съвместни учения "Криле на отбраната", в които заедно с датските военни участват и украински специалисти. Заедно те работят над противодействието на ударните дронове. Украински военни пристигнаха в Дания, за да подкрепят партньорите в ситуацията, свързана с появата на неизвестни безпилотни летателни апарати над страната.

През цялата седмица участниците ще работят по практически задачи, ще споделят знания и опит, ще подобрят готовността и усъвършенстват възможностите за въздушна заплаха. "Подобни обучения са важна стъпка за укрепване на съвместимостта на Въоръжените сили на Украйна и Дания и правят държавите ни по-силни в съвместното стремеж към мир и сигурност", обявиха от Генералния щаб на украинските въоръжени сили. 

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Дания Военни учения Русия дрон дронове военно учение война Украйна
