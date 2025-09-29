Украинските военни са свалили с дрон руски хеликоптер Ми-8

Въоръжените сили на Украйна заявиха, че са свалили руски хеликоптер Ми-8 в Донецка област с дрон, предаде ДПА, като се позова на пост в Телеграм на командира на украинските безпилотни сили Роберт Бровди. Хеликоптерът е бил свален близо до селището Котляровка в Донецка област, съобщи 59-а украинска щурмова бригада, която е част от безпилотните сили на Украйна.

Многофункционалните руски хеликоптери Ми-8 се произвеждат от 60-те години на миналия век насам. Според украински медии за свалянето на хеликоптера е бил използван дрон камикадзе от тип FPV (First Person View) на американската компания "Шрайк" (Shrike) на стойност едва няколкостотин долара.

