Как се приготвя вкусна царевица на скара?

Царевицата е eдин от символите на лятото, сезонен продукт, който очакваме с нетърпение всяка година. Със сладкия си вкус и приятен аромат, тя е идеална за печене на скара или просто за варене. За да направите царевицата наистина невероятно сочна и ароматна, трябва да знаете няколко тайни.

Избор на правилната царевица

Първата и най-важна стъпка е да изберете правилния сорт. Сладката царевица е най-подходяща за печене и грил. Тя има подчертан сладък вкус, деликатна текстура и не изисква дълго готвене. Обикновената фуражна царевица (която често се продава на пазарите) ще бъде жилава и не толкова вкусна.

Маринати и дресинги за царевица

Ако варите царевица, добавянето на подправки по време на готвене няма смисъл, тъй като водата ще разреди повечето от вкусовете. Ако обаче я печете на скара или грил, марината или дресингът могат напълно да променят вкуса и да придадат на царевицата невероятен аромат.

Ето една рецепта , която ще ви помогне да направите царевицата още по-вкусна. За нейното приготвяне ще са ви необходими следните съставки:

4-6 кочана прясна сладка царевица

50 гр масло, разтопено

2-3 супени лъжици соев сос

2 скилидки чесън, настъргани на паста или ситно нарязани

1 чаена лъжичка сладък червен пипер

щипка черен пипер

по желание: други любими подправки (като сушен копър или босилек)

В малка купа смесете разтопеното масло, соевия сос, чесновата паста, червения пипер и черния пипер. Соевият сос е достатъчно солен, така че няма да е необходимо да добавяте допълнителна сол. Намажете всеки кочан царевица със сместа. Уверете се, че маринатата покрива равномерно цялата повърхност. Оставете царевицата да се маринова за 30-60 минути.

Включете фурната или скарата и загрейте на средна температура. Поставете царевицата върху грила и я запечете от всички страни, като я обръщате от време на време, докато зърната омекнат и станат леко златисти. Това ще отнеме около 10-15 минути, в зависимост от температурата на грила.

Сервирайте топлата царевица веднага след сваряване. По желание можете да я поръсите със ситно нарязани билки или настъргано сирене.

Не се страхувайте да експериментирате, можете да опитате и други комбинации освен тази рецепта. Например, смесете масло с лимонов сок, мед и чили за сладко-кисел вкус с лека пикантност.

Не преварявайте царевицата, тъй като преваряването може да я направи жилава. Зърната трябва да са леко покафенели, но не изгорели.

С тези прости съвети можете да приготвите невероятно вкусна и ароматна царевица, която ще бъде истински акцент във всеки летен обяд или вечеря.

