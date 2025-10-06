Перфектните свински ребра на фурна с апетитен сос се приготвят така

Печените на фурна свински ребра са идеалното лакомство за приятелски събирания, вкусна вечеря или дори празнично меню. Ако искате да приготвите ястие, което ще впечатли всички със своя неповторим вкус и сочност, опитайте тази рецепта за свински ребърца на фурна с апетите сос.

Рецепта за свински ребра на фурна с вкусен сос

За изпълнението на тази рецепта ще са ви необходими следните съставки:

свински ребра – 1,5 кг

пушен червен пипер – 2 с. л.

сладък червен пипер – 1 с. л.

смлян лют пипер – 0,5 ч. л.

сушен чесън – 1 с. л.

лук – 1 брой

доматено пюре – 150 гр

ябълков оцет – 3 с. л.

соев сос – 3 с. л.

мед – 2 с. л.

дижонска горчица – 2 с. л.

зехтин – 2 с. л.

морска сол – 1,5 ч. л.

смлян черен пипер – 1 ч. л.

сос Уорчестър – 1 с. л. (по желание)

Така се правят най-сочните печени свински ребърца

Огледайте свинските ребра, отстранете излишната мазнина и отстранете мембраната отвътре. Ако искате да ги сервирате на порции, нарежете ги на малки парченца, но можете също да ги изпечете на цяла лента и да ги нарежете при сервиране.

Следва приготвянето на домашен барбекю сос, който ще надмине всички купени от магазина алтернативи. В малка купа смесете пушен и сладък червен пипер, смлян чили (добавете повече или по-малко, в зависимост от желаната лютивина), сушен чесън, морска сол и черен пипер. Загрейте зехтина в тенджера на среден огън. Добавете ситно нарязания лук и го запържете до златисто. След това добавете доматеното пюре и го запържете заедно с лука за още няколко минути.

Перфектна марината за свински ребра - стават уникално крехки

Последната стъпка е да добавите ябълков оцет, соев сос, мед, дижонска горчица и сос Уорчестър. Добавете и приготвената суха смес от подправки. Разбъркайте добре всички съставки и оставете соса да заври. Варете на слаб огън 15-20 минути, като разбърквате периодично, докато се сгъсти.

След като сосът леко се охлади, обилно намажете ребрата от всички страни. Увийте месото във фолио и го мариновайте в хладилник поне 2 часа, или за предпочитане за една нощ. Колкото по-дълго се мариноват ребрата, толкова по-интензивен ще бъде вкусът им.

След като изтече времето, поставете ребрата върху тава за печене, покрийте с фолио и печете във фурната на 160 градуса по Целзий (325 градуса по Фаренхайт) за около 1,5 часа. След това махнете фолиото и оставете месото да покафенее за 20 минути на по-висока температура.

Печените ребра се съчетават идеално с картофена салата, царевица на кочан и пресни зеленчуци. Добър апетит!

С тази съставка свинските ребра се късат с вилицата