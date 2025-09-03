Войната в Украйна:

С тези бъркани яйца с доматен сос няма как да сбъркате - всички ги обичат

03 септември 2025, 20:13 часа 0 коментара
Съдържание:

Бърканите яйца с доматен сос са от онези рецепти, които спасяват и най-заетия ден. Нужно е малко: няколко яйца, хубави домати и подходяща техника. В следващите редове ще ви покажем как да постигнете плътен, ароматен сос и сочни яйца, които се топят. Резултатът е домашен вкус, който всички обичат.

Яйца с доматен сос - много просто, но изключително засищащо ястие

Яйца с доматен сос - как се приготвят?

Доматите дават сладост и лека киселинност, която отлично балансира богатството на яйцата. Когато сосът се редуцира правилно, вкусът става дълбок и концентриран, а яйцата само го омекотяват. Щипка червен пипер носи цвят, чесънът добавя характер, а струйка мазнина закръгля усещането. Всичко става бързо, на умерен огън.

Яйца с доматен сос на тиган

Необходими продукти (за 2-3 порции)

  • 4 яйца
  • 400-450 г добре узрели домати или 300 г доматено пюре
  • 1 малка глава лук, ситно нарязана
  • 1-2 скилидки чесън, тънко нарязани
  • 2-3 с.л. олио или 20-30 г масло
  • 1 ч.л. сладък червен пипер; щипка лют пипер по желание
  • 1 ч.л. захар (само ако доматите са много кисели)
  • сол и прясно смлян черен пипер
  • 2 с.л. нарязан магданоз
  • по желание: 50-70 г сирене или 30 г настърган кашкавал

яйца

Начин на приготвяне 

Класически вариант на тиган:

  1. Загрейте мазнината на умерен огън. Добавете лука и щипка сол и задушете 3-4 минути до стъклено.
  2. Сложете чесъна за кратко, само да пусне аромат. Прибавете доматите и бъркайте, докато се изпарят излишните сокове.
  3. Подправете със захарта, ако е нужна, със сол, черен и червен пипер. Варете още 5-7 минути, докато сосът се сгъсти и оставя следа от лъжица.
  4. Разбийте леко яйцата с щипка сол. Намалете огъня, изсипете ги в соса и бавно придърпвайте от краищата към центъра. Търсим нежни, сочни яйца, не сух омлет.
  5. Когато сместа е още леко кремообразна, свалете от огъня. По желание добавете сиренето или кашкавала, само да се отпуснат. Поръсете магданоз и поднесете.

Как се приготвят яйца с домати по турски

На фурна:

  1. Намазнете плитка тава.
  2. Разстелете сгъстен доматен сос, приготвен по горните стъпки.
  3. Залейте с леко разбитите яйца или направете „кладенчета“ и оставете жълтъците цели.
  4. Печете на 180°C около 12-15 минути, докато яйцата се стегнат нежно.
  5. Оставете 3-4 минути да „почине“ и сервирайте с топъл хляб.

яйца с домати

Тънкости за плътен сос и сочни яйца

  • Ползвайте узрели домати или гъсто пюре – воднистите разреждат вкуса.
  • Редуцирайте соса в широк съд; целта е бавно кипване и видима следа от лъжица.
  • Работете на умерен огън и сваляйте яйцата леко сочни – топлината довършва готвенето.
  • Балансирайте киселинността с щипка захар и малко мазнина.
  • Не покривайте тигана след добавяне на яйцата – кондензът ги прави гумени.

Яйца с домати: Перфектният обяд

Как да изберете домати и мазнина?

Търсете месести сортове с малко семки. През зимата използвайте гъсто пюре или домати на кубчета и ги сгъстете достатъчно. За по-лек резултат гответе с олио; за по-заоблен вкус – с масло или комбинация.

яйца с домати

Вариации и как да поднесете

  • Искате нещо по-питателно? Добавете няколко кубчета печени чушки или лентички тиквичка, предварително задушени.
  • За повече аромат сложете чубрица или щипка кимион в края, за да не изгорят подправките.
  • Обичате пикантно? Щипка люто ще свърши чудесна работа.

Ястието е идеално за закуска, бърз обяд или лека вечеря със салата и препечени филийки.

Мързелива вечеря за 10 минути - яйца в доматен сос

Чести грешки и как да ги избегнете

Водниста смес: сосът не е редуциран достатъчно. Оставете още минута-две на огъня.

Горчив вкус: лукът е препържен или огънят е бил силен. Дръжте температурата умерена.

Гумени яйца: прекомерно бъркане или дълго готвене. Движете лъжицата бавно и свалете навреме.

Пресоляване: солта идва и от сиренето. Опитвайте преди да досолявате.

Рецепта на деня: Яйца в доматен сос

Съхранение и безопасност

Поднесете ястието веднага, докато е сочно и ароматно. Ако остане, прехвърлете в затваряща се кутия и охладете. Съхранявайте в хладилник до 24 часа и затопляйте кратко на слаб огън. Ползвайте пресни яйца и чисти прибори; при варианта със сирене изберете добре отцедено сирене, за да не втечнява соса.

Бърканите яйца с доматен сос са доказателство, че и най-обикновените продукти могат да създадат вкусно и питателно ястие. С узрели домати, търпеливо редуциране и внимателно добавени яйца ще получите мек, богат вкус. Техниката е лесна, а резултатът е стабилен – на тиган за минути или на фурна, когато посрещате гости. Опитайте веднъж и ще се превърне в любима домашна класика.

