Тайната на сочното пилешко: Намажете го с това преди да го сложите във фурната

Как да изпечем пилешко филе, така че да не е сухо

С какво задължително трябва да намажете пилешкото преди печене във фурната?

На всяка домакиня е известно е, че пилешките филета лесно могат да изсъхнат след печене във фурната. Има обаче един прост и гарантиран трик, който ще ви помогне да ги запазите крехки и сочни. Експертите съветват да намажете филетата с една достъпна съставка преди печене .

Зехтинът действа като защитна бариера. Той покрива повърхността на месото, забавяйки изпаряването на естествената влага от пилешкото филе по време на готвене на висока температура. Това помага на месото да остане сочно и крехко. Освен това, олиото помага за равномерното разпределение на топлината и осигурява по-добро сцепление на подправките.

Но в случая не става въпрос просто да полеете пилешкото със зехтина от бутилката, а да приготвите специална марина с него и да я нанесете обилно и равномерно върху филетата. Ето как се прави това.

За да постигнете максимална сочност и наситен вкус, следвайте този ясен алгоритъм. Това е тайната на опитните готвачи. Ето какво точно трябва да направите преди да изпечете пилешкото.

Ако пилешкото филе е твърде дебело, го разрежете по дължина на две парчета. Това ще осигури равномерно изпичане - в резултат на това няма да има прекалено сухи и препечени участъци за сметка на други, които ще са равномерно изпечени. Резултатът ще е равномерно изпечено месо.

Пригответе специална марината със зехтин. Смесете зехтина (приблизително 50 мл на 700 гр месо) с основните подправки: сол, смлян черен пипер, лук и чесън на прах. Подсушете месото с кухненска хартия, след което натъркайте филетата обилно с тази смес. Поставете месото на един слой върху тава за печене, покрита с фолио. Загрейте фурната до 180°C (горно-долно нагряване).

Важен ключов момент са първи минути от топлинната обработка - покрийте филето с фолио за първите 15 минути готвене. Това помага да се запазят вътрешните сокове. След това отстранете горното фолио. Печете филето, докато се сготви напълно, докато се появи лека златиста коричка. Общото време за печене ще бъде приблизително 25-30 минути, в зависимост от дебелината на парчетата. Започнете да проверявате месото за готовност след 20 минути. Извадете от фурната веднага щом е готово.

Оставете филето да почине в чиния за около пет минути, преди да го нарежете. Това позволява на соковете да се разпределят равномерно, правейки месото възможно най-сочно.

Следвайки тези прости стъпки, това ви гарантира, че ще получите идеално крехки и сочни пилешки филенца.

