Тези сочни пилешки филенца на фурна вървят супер с бирата

Когато искате нещо бързо и подходящо за споделяне, пилешките филенца на фурна са идеалният избор. Леката коричка и нежната вътрешност ги правят чудесни за компания и мач вечер. Големият въпрос е: как да ги запазим сочни и ароматни, така че да вървят добре със студена бира, без да поемат излишна мазнина?

Как да направим филенцата сочни?

Сочността идва от кратка марината с кисело мляко, която омекотява влакната и задържа влагата. Щипка лимон носи свежест, а чесънът и пушеният пипер подчертават вкуса. За бира подхождат аромати с лек пушек, сладост и пикантност – те балансират горчивината в напитката. Равната дебелина на парчетата гарантира равномерно печене и запазва средата крехка.

Необходими продукти (за 4 порции)

800 г пилешки филенца или гърди, нарязани на ленти по 2-3 см

200 г кисело мляко

1 с. л. лимонов сок

1 яйце

1 ч. л. сол + още щипка за финал

1/2 ч. л. черен пипер

1 ч. л. пушен червен пипер

1/2 ч. л. чесън на прах или 1 скилидка счукан чесън

1 ч. л. мед (по желание, за лека глазура)

120 г бяло брашно

60 г царевично нишесте

2 с. л. олио или разтопено масло

лимон и пресни билки за сервиране

Начин на приготвяне

Смесете киселото мляко, лимона, яйцето, солта, пипера, пушения пипер и чесъна. Добавете филенцата, разбъркайте добре и оставете 30 минути (или до 12 часа в хладилник). В купа смесете брашното и нишестето. Загрейте фурната на 220°C. Постелете тава с хартия и намажете тънко с олио. Извадете филенцата от маринатата, отцедете излишъка и оваляйте в сухата смес, притискайки да полепне. Подредете на разстояние върху тавата и напръскайте леко с олио. Печете 10 минути, обърнете и печете още 6-8 минути на 200°C, докато станат златисти и достигнат вътрешно около 74°C. Ако искате лек блясък, разбъркайте меда с 1 ч. л. вода и намажете филенцата в последната минута. Оставете 3-4 минути да „починат“ преди сервиране.

Съвети за сочност и равномерен цвят

Нарязвайте равни по размер ленти, за да се изпекат едновременно. Отцеждайте добре от маринатата – прекалената влага разрежда сухата смес и пречи на коричката. Работете с гореща тава и хартия, намазана с тънък слой мазнина, за да не залепват. Ако имате метална решетка, поставете я върху тавата – въздухът циркулира свободно и коричката става по-равна. Не препичайте „за всеки случай“; дори 2-3 минути повече могат да пресушат месото.

Две бързи вариации – за още хрупкавост или по-лек профил

Хрупкава панировка: заменете половината брашно с фини трохи или натрошени царевични люспи. Овалявайте два пъти – марината - суха смес - кратка почивка - още веднъж суха смес.

По-лек вариант: изпечете филенцата без овалване, намажете с 1 с. л. олио, посипете с подправките и печете по същата схема; ще станат по-ефирни, но пак сочни, ако не преварите.

С какво да поднесете към бира?

Бирата обича контраст: свежа салата със зеле и моркови, печени картофи с чесново кисело мляко или пикантен доматен сос. Лимонови резени изчистват небцето. Ако харесвате люто, добавете щипка лют пипер в маринатата или поднесете със сос от кисело мляко, чесън и лют пипер. Тези гарнитури подчертават сладкия дим на пушения пипер и правят вкуса по-завършен.

Безопасност и съхранение

Вътрешната температура е най-сигурният ориентир за готовност – целете около 74°C в най-дебелата част. Оставяйте филенцата да починат няколко минути след печене, за да се разпределят соковете. Остатъците се затоплят най-добре върху решетка във фурна на 180°C за 5-6 минути. За предварителна подготовка оваляйте и замразете на един слой; пекат се директно от фризера, като добавите няколко минути.

Сочните пилешки филенца на фурна са въпрос на последователност: кратка марината, сухо овалване с нишесте за лека коричка и контрол на температурата при печене. Когато оставите месото за кратка почивка и добавите щипка мед в края, получавате вкус, който се съчетава чудесно с бира. Рецептата е лесна за адаптиране – от по-хрупкава панировка до по-лек вариант без овалване. С няколко прости навика ще имате сигурен резултат в делник и за гости.